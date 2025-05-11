"Перемирие" путина завершилось: россия запустила "Шахеды"
Киев • УНН
Ночью, после окончания трехдневного «перемирия», россия запустила "Шахеды" по Украине. ПС ВСУ сообщили об угрозе ударных БпЛА в нескольких областях, в частности Сумской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской.
В ночь на 11 мая после окончания объявленного правителем кремля владимиром путиным трехдневного одностороннего "перемирия" российская армия запустила по Украине "Шахеды". Об этом информируют Воздушные силы Вооруженных сил Украины, передает УНН.
Детали
После 2 часов ночи в некоторых областях Украины была объявлена воздушная тревога, в том числе из-за угрозы ударных БпЛА.
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В 02:53 украинские военные сообщили об угрозе обстрела вражескими беспилотниками и в других регионах.
"БпЛА в северной части Сумской области, курс западный. БпЛА на границе Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей, курс северный", - говорится в заметке.
Напомним
10 мая российские войска нанесли авиаудары по Купянску и ударили FPV-дроном по Благодатовке. В результате обстрелов пострадали трое гражданских, у них острая реакция на стресс.
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