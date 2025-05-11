В Киеве объявлена первая тревога после "перемирия" путина
Киев • УНН
В Киеве и Киевской области утром 11 мая объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных БпЛА. В области работает ПВО, жителей призывают к укрытиям.
На рассвете 11 мая в столице Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы обстрела. Работала противовоздушная оборона по вражеским беспилотникам также в Киевской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА), Киевскую областную военную администрацию (КОВА).
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных БпЛА
Городские власти призвали жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги.
Ранее, в 04:59 в КОВА сообщили о работе противовоздушной обороны.
"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении.
Напомним
Ночью, после окончания трехдневного "перемирия", россия запустила "Шахеды" по Украине. ПС ВСУ сообщили об угрозе ударных БпЛА в нескольких областях, в частности Сумской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской.
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