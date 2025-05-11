В Киеве объявлена первая тревога после "перемирия" путина

На рассвете 11 мая в столице Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы обстрела. Работала противовоздушная оборона по вражеским беспилотникам также в Киевской области. Об этом информирует УНН со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА), Киевскую областную военную администрацию (КОВА).

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных БпЛА - предупредили в КГВА в 05:48.

Городские власти призвали жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги.

Ранее, в 04:59 в КОВА сообщили о работе противовоздушной обороны.

"Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО", - говорится в сообщении.

Напомним

Ночью, после окончания трехдневного "перемирия", россия запустила "Шахеды" по Украине. ПС ВСУ сообщили об угрозе ударных БпЛА в нескольких областях, в частности Сумской, Донецкой, Днепропетровской и Запорожской.

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