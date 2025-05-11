В Киеве раздались взрывы: враг атакует дронами, работает ПВО

Утром, 11 мая, в столице Украины слышны звуки взрывов. Враг пытается атаковать столицу дронами, работает ПВО. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает УНН.

В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях - предупредил чиновник в 05:55.

Через несколько минут эту же информацию подтвердили в Киевской городской военной администрации. Там уточнили, что ПВО работают в окрестностях города. Как сообщали в КГВА, причиной воздушной тревоги в Киеве стала угроза применения дронов.

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