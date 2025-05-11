В Киеве раздались взрывы: враг атакует дронами, работает ПВО
Киев • УНН
Утром 11 мая в Киеве слышны взрывы. Враг пытается атаковать столицу дронами, в окрестностях работает ПВО.
Утром, 11 мая, в столице Украины слышны звуки взрывов. Враг пытается атаковать столицу дронами, работает ПВО. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает УНН.
В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях
Через несколько минут эту же информацию подтвердили в Киевской городской военной администрации. Там уточнили, что ПВО работают в окрестностях города. Как сообщали в КГВА, причиной воздушной тревоги в Киеве стала угроза применения дронов.
В Киеве объявлена первая тревога после "перемирия" путина11.05.25, 05:01 • 3588 просмотров