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В Киеве раздались взрывы: враг атакует дронами, работает ПВО

Киев • УНН

 • 15785 просмотра

Утром 11 мая в Киеве слышны взрывы. Враг пытается атаковать столицу дронами, в окрестностях работает ПВО.

В Киеве раздались взрывы: враг атакует дронами, работает ПВО

Утром, 11 мая, в столице Украины слышны звуки взрывов. Враг пытается атаковать столицу дронами, работает ПВО. Об этом сообщает мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале, передает УНН.

В столице работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях

- предупредил чиновник в 05:55.

Через несколько минут эту же информацию подтвердили в Киевской городской военной администрации. Там уточнили, что ПВО работают в окрестностях города. Как сообщали в КГВА, причиной воздушной тревоги в Киеве стала угроза применения дронов.

В Киеве объявлена первая тревога после "перемирия" путина11.05.25, 05:01 • 3588 просмотров

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