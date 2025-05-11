В Киевской области в результате утренней атаки повреждены пять домов, есть один пострадавший - ОВА

Утром 11 мая российские войска атаковали Киевскую область с помощью БпЛА. Есть один пострадавший.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, передает УНН.

Утром враг атаковал Киевскую область с помощью БпЛА. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено

В Броварском районе в результате вражеской атаки пострадал мужчина 1954 года рождения. Человек получил острую реакцию на стресс, находится в шоковом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается на месте