В Киевской области в результате утренней атаки повреждены пять домов, есть один пострадавший - ОВА
Киев • УНН
11 мая россия атаковала Киевскую область дронами, силы ПВО работали. В Броварском районе пострадал мужчина, в Обуховском повреждены пять домов.
Утром 11 мая российские войска атаковали Киевскую область с помощью БпЛА. Есть один пострадавший.
Об этом сообщил глава Киевской ОВА Николай Калашник в Telegram, передает УНН.
Детали
Утром враг атаковал Киевскую область с помощью БпЛА. В области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено
В Броварском районе в результате вражеской атаки пострадал мужчина 1954 года рождения. Человек получил острую реакцию на стресс, находится в шоковом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается на месте
Также глава Киевской ОВА отметил, что в результате атаки поврежден дачный дом. Также повреждены пять частных домов в Обуховском районе.
Напомним
Ранее сообщалось, что утром, 11 мая, в столице Украины были слышны звуки взрывов. Враг пытался атаковать столицу дронами.