Очередные КАБ оккупантов: в результате обстрелов Харьковщины пострадали 4 человека, повреждены дома и авто
Киев • УНН
Российские войска обстреляли Харьковщину, ранены четыре человека в Купянске и Кондрашевской громаде. Повреждена гражданская инфраструктура в разных районах области.
Очередные последствия атак вс рф, теперь уже после "перемирия". В Купянске пострадали 76-летняя женщина и 82-летний мужчина, в Кондрашовской громаде - 68-летняя и 73-летняя женщины были травмированы; также речь идет о разрушении гражданской инфраструктуры.
Передает УНН со ссылкой на страницу руководителя ОВА Харьковской области.
Детали
По Харьковщине были применены различные виды вооружения:
13 КАБ;
1 БпЛА типа "Ланцет";
1 fpv-дрон.
В результате обстрелов в г. Купянск пострадали 76-летняя женщина и 82-летний мужчина, в с. Благодатовка Кондрашовской громады пострадали 68-летняя и 73-летняя женщины.
Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:
- в Изюмском районе повреждены частный дом, хозяйственные постройки, гараж;
- в Купянском районе повреждены гражданская инфраструктура, многоквартирные и частные дома, гаражи, автомобиль;
- в Богодуховском районе поврежден автомобиль с дизельной станцией.
Также по данным ОВА, в Харьковской области за прошедшие сутки зафиксировано 161 боевое столкновение.
Напомним
В Киевской области в результате утренней атаки повреждены пять домов, есть один пострадавший - ОВА
УНН передавал также, что российские войска 12 раз атаковали Северское и Лиманское направления, пытаясь продвинуться, в частности возле Белогоровки.
161 столкновение за сутки: враг активизировался на фронте – карты Генштаба ВСУ11.05.25, 09:03 • 1544 просмотра