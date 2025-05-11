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Очередные КАБ оккупантов: в результате обстрелов Харьковщины пострадали 4 человека, повреждены дома и авто

Киев • УНН

 • 234 просмотра

Российские войска обстреляли Харьковщину, ранены четыре человека в Купянске и Кондрашевской громаде. Повреждена гражданская инфраструктура в разных районах области.

Очередные КАБ оккупантов: в результате обстрелов Харьковщины пострадали 4 человека, повреждены дома и авто

Очередные последствия атак вс рф, теперь уже после "перемирия". В Купянске пострадали 76-летняя женщина и 82-летний мужчина, в Кондрашовской громаде - 68-летняя и 73-летняя женщины были травмированы; также речь идет о разрушении гражданской инфраструктуры. 

Передает УНН со ссылкой на страницу руководителя ОВА Харьковской области. 

Детали

По Харьковщине были применены различные виды вооружения:

13 КАБ;

1 БпЛА типа "Ланцет";

1 fpv-дрон.

В результате обстрелов в г. Купянск пострадали 76-летняя женщина и 82-летний мужчина, в с. Благодатовка Кондрашовской громады пострадали 68-летняя и 73-летняя женщины.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры:

  • в Изюмском районе повреждены частный дом, хозяйственные постройки, гараж;
    • в Купянском районе повреждены гражданская инфраструктура, многоквартирные и частные дома, гаражи, автомобиль;
      • в Богодуховском районе поврежден автомобиль с дизельной станцией.

        Также по данным ОВА, в Харьковской области за прошедшие сутки зафиксировано 161 боевое столкновение.

        Напомним

        В Киевской области в результате утренней атаки повреждены пять домов, есть один пострадавший - ОВА

        УНН передавал также, что российские войска 12 раз атаковали Северское и Лиманское направления, пытаясь продвинуться, в частности возле Белогоровки.

        161 столкновение за сутки: враг активизировался на фронте – карты Генштаба ВСУ11.05.25, 09:03 • 1544 просмотра

        Игорь Тележников

        Игорь Тележников

        Война
        Харьковская область
        Купянск
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