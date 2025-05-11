111 бойових зіткнень і 39 авіаударів: у Генштабі розповіли про найгарячіші напрямки на фронті

Від початку доби 11 травня на фронті відбулося 111 бойових зіткнень. Про це повідомляє УНН із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.

Деталі

Зазначається, що російські загарбники завдали 39 авіаційних ударів, скинувши 68 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, залучили для ураження 1262 дрони-камікадзе та здійснили 3821 обстріл по позиціях наших військ і населених пунктах - доповіли у Генштабі.

Ситуація по напрямках

На Харківському напрямку противник від початку доби двічі проводив наступальні дії в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку агресор атакував в районах Нової Кругляківки та Загризового - українські захисники зупинили дві ворожі спроби просунутись вперед.

На Лиманському напрямку російські загарбники 20 разів атакували позиції Сил оборони в районах населених пунктів Копанки, Греківка, Нове, Рідкодуб, Колодязі та в напрямку Григорівки. Чотири боєзіткнення не вщухають.

На Сіверському напрямку наші захисники відбивали чотири штурми окупаційних військ в районі Білогорівки, з яких два - тривають.

"Ніколи більше війни": Папа Лев XIV закликав до миру в Україні

На Краматорському напрямку ворог штурмував позиції наших захисників поблизу Новомаркового, Часового Яру та Андріївки. Сили оборони відбили чотири атаки загарбників.

Шість разів росіяни штурмували позиції українських підрозділів на Торецькому напрямку, в районах Озарянівки, Диліївки та Торецька.

На Покровському напрямку, від початку цієї доби, противник атакував у районах населених пунктів Стара Миколаївка, Водяне Друге, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Котлине, Новоолександрівка, Котлярівка, Троїцьке, Андріївка та Багатир. Наші захисники зупинили 38 штурмових дій противника, ще дев’ять боєзіткнень досі тривають.

Сьогодні на цьому напрямку, за попередніми даними, було знешкоджено 368 окупантів, з них 193 - безповоротно. Українські воїни знищили п’ять бойових броньованих машин, одну артилерійську систему, автомобіль, 15 мотоциклів, 32 БпЛА, одиницю спеціальної техніки, пункт управління БпЛА; також пошкодили бойову броньовану машину, автомобіль, чотири мотоцикли та чотири артилерійські системи - уточнили у Генштабі.

На Новопавлівському напрямку ворог сім разів намагався прорвати оборону наших захисників у районах Костянтинополя, Новосілки, Вільного Поля та Новополя. Наразі тривають три боєзіткнення.

На Оріхівському напрямку ворог проводив шість наступальних дій в районі Малої Токмачки, Степового та Малих Щербаків. Українські підрозділи відбили всі атаки.

На Придніпровському напрямку ворог один раз атакував у бік позицій наших захисників, успіху не мав.

На Курському напрямку з початку доби відбулося вісім атак противника, одна з яких триває дотепер, також ворог завдав двох авіаударів, скинувши при цьому чотири КАБ, здійснив 134 артилерійські обстріли, зокрема вісім - із РСЗВ.

Нагадаємо

Російські війська обстріляли Харківщину, поранено чотирьох людей у Куп'янську та Кіндрашівській громаді. Пошкоджено цивільну інфраструктуру в різних районах області.

ЗСУ ліквідували 1310 окупантів та понад 200 одиниць техніки