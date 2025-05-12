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Почти половина боев - на Покровском направлении: карта от Генштаба

Киев • УНН

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За минувшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений, почти половина из которых – на Покровском направлении. Также враг был активнее на Лиманском направлении.

Почти половина боев - на Покровском направлении: карта от Генштаба

Почти половина из 155 боев на фронте за прошедшие сутки произошла на Покровском направлении, также враг был активнее на Лиманском направлении, сообщили в утренней сводке 12 мая в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 11 мая, пишет УНН.

В общем, за вчера зафиксировано 155 боевых столкновений

- сообщили в Генштабе.

Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 65 авиационных ударов, сбросив 125 управляемых бомб. Кроме этого, совершил около 3500 обстрелов, из них 114 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3443 дрона-камикадзе.

"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 20 районов сосредоточения личного состава и техники, пять артиллерийских средств, склад военных запасов и пункт управления БпЛА российских захватчиков", - говорится в сводке.

Ситуация по направлениям

На Харьковском направлении наши войска отбили три атаки противника в районе Волчанска.

На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Новой Кругляковки и Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Новое, Редкодуб, Колодязи и в направлении Григоровки.

На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбивали восемь вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения в районах Новомаркового, Часового Яра и Андреевки.

На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Озаряновки, Дилиевки и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 70 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Водяное Второе, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лысовка, Котлино, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка и Богатырь.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника вблизи населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Вольное Поле и Новополь.

На Ореховском направлении за прошедшие сутки украинские подразделения отбили шесть вражеских штурмов вблизи Малой Токмачки, Степного и Малых Щербаков.

На Приднепровском направлении враг провел одну тщетную попытку атаки позиций наших защитников.

На Гуляйпольском направлении захватчик наступательных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

"На Курском направлении за прошедшие сутки произошло восемь боевых столкновений. Кроме этого, враг нанес четыре авиационных удара с применением десяти управляемых авиационных бомб, а также совершил 284 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности восемь - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.

Потери врага: за сутки ликвидировано 1170 оккупантов и уничтожено 8 танков12.05.25, 07:56 • 1282 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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