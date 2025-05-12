Почти половина боев - на Покровском направлении: карта от Генштаба
Киев • УНН
За минувшие сутки зафиксировано 155 боевых столкновений, почти половина из которых – на Покровском направлении. Также враг был активнее на Лиманском направлении.
Почти половина из 155 боев на фронте за прошедшие сутки произошла на Покровском направлении, также враг был активнее на Лиманском направлении, сообщили в утренней сводке 12 мая в Генеральном штабе ВСУ, показав карту боевых действий за 11 мая, пишет УНН.
В общем, за вчера зафиксировано 155 боевых столкновений
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 65 авиационных ударов, сбросив 125 управляемых бомб. Кроме этого, совершил около 3500 обстрелов, из них 114 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3443 дрона-камикадзе.
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 20 районов сосредоточения личного состава и техники, пять артиллерийских средств, склад военных запасов и пункт управления БпЛА российских захватчиков", - говорится в сводке.
Ситуация по направлениям
На Харьковском направлении наши войска отбили три атаки противника в районе Волчанска.
На Купянском направлении за прошедшие сутки произошло две атаки оккупантов. Силы обороны отбили штурмовые действия противника в районах Новой Кругляковки и Загрызового.
На Лиманском направлении враг атаковал 25 раз. Пытался продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Копанки, Грековка, Новое, Редкодуб, Колодязи и в направлении Григоровки.
На Северском направлении украинские воины за прошедшие сутки отбивали восемь вражеских атак. Подразделения оккупантов пытались продвинуться в районах Белогоровки и Верхнекаменского.
На Краматорском направлении зафиксировано четыре боестолкновения в районах Новомаркового, Часового Яра и Андреевки.
На Торецком направлении враг совершил шесть атак в районах Озаряновки, Дилиевки и Торецка.
На Покровском направлении наши защитники остановили 70 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах населенных пунктов Старая Николаевка, Водяное Второе, Новая Полтавка, Миролюбовка, Елизаветовка, Лысовка, Котлино, Новоалександровка, Котляровка, Троицкое, Андреевка и Богатырь.
На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 13 атак противника вблизи населенных пунктов Константинополь, Новоселка, Вольное Поле и Новополь.
На Ореховском направлении за прошедшие сутки украинские подразделения отбили шесть вражеских штурмов вблизи Малой Токмачки, Степного и Малых Щербаков.
На Приднепровском направлении враг провел одну тщетную попытку атаки позиций наших защитников.
На Гуляйпольском направлении захватчик наступательных действий не проводил.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
"На Курском направлении за прошедшие сутки произошло восемь боевых столкновений. Кроме этого, враг нанес четыре авиационных удара с применением десяти управляемых авиационных бомб, а также совершил 284 артиллерийских обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в частности восемь - из реактивных систем залпового огня", - сказано в сводке.
Потери врага: за сутки ликвидировано 1170 оккупантов и уничтожено 8 танков12.05.25, 07:56 • 1282 просмотра