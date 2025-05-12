Ворог атакував Одещину дронами: є пошкодження та постраждалий
Київ • УНН
Вночі ворог атакував Білгород-Дністровський на Одещині, пошкодивши цивільну інфраструктуру. Внаслідок удару постраждав чоловік, йому надається медична допомога.
Уночі ворог атакував Білгород-Дністровський в Одеській області, пошкоджено цивільну інфраструктуру, поранено чоловіка, повідомив у понеділок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.
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Зі слів голови ОВА, "внаслідок удару по Білгород-Дністровську є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків, адміністративної будівлі та пожежної частини". "В одному з пошкоджених приватних будинків постраждав чоловік. Медики надають йому всю необхідну допомогу", - зазначив він.
Усі уповноважені служби, за даними Кіпера, працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки, правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини.
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