В Одесской области произошел взрыв. Ранее были предупреждения о ракетной угрозе для всего региона от председателя Одесской областной военной администрации и обнаружения ПС Украины скоростной цели, которая приближалась со стороны Черного моря.
В Одесской области произошел взрыв. Об этом сообщают местные паблики, передает УНН.
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Ранее глава Одесской ОГА Олег Кипер предупреждал о ракетной опасности для целого региона, призывая жителей находиться в укрытиях до отбоя воздушной опасности.
Также Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информировали о скоростной цели в Одесскую область с Черного моря.
В Одесской области ПВО работает над уничтожением вражеского разведывательного БпЛА16 июля 2024, 19:29 • 21888 просмотров