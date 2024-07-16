В Одесской области произошел взрыв. Об этом сообщают местные паблики, передает УНН.

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Ранее глава Одесской ОГА Олег Кипер предупреждал о ракетной опасности для целого региона, призывая жителей находиться в укрытиях до отбоя воздушной опасности.

Также Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информировали о скоростной цели в Одесскую область с Черного моря.

В Одесской области ПВО работает над уничтожением вражеского разведывательного БпЛА