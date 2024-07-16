На Сумщине максимальные отключения из-за аварии в энергосети 2 часа назад • 10592 просмотра

Ситуация в энергетике сейчас сложнее, чем в предыдущие недели: в Минэнерго дали разъяснения 2 часа назад • 48107 просмотра

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Украина получит 200 млн евро от ЕБРР на усиление энергетической безопасности и создание стратегических запасов газа 4 часа назад • 29144 просмотра