В Одесской области Воздушные Силы обнаружили беспилотник, который направляется на север

Гривна девальвировала на 3,3% по отношению к доллару с начала 2024 года

С начала 2024 года гривна девальвировала на 3,3% по отношению к доллару США из-за увеличения государственных расходов, поступления международной помощи и окончания периода уплаты годового налога на прибыль, но Национальный банк Украины продолжает активно участвовать на рынке для обеспечения курсовой стабильности и привлекательности гривневых активов.