В Одесской области Воздушные Силы обнаружили беспилотник, который направляется на север

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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belgorod-dnestrovskiiБелгород-Днестровский
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины
odessaОдесса
Эксклюзив
Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь
  •  98993 просмотра

Украинские государственные и коммунальные структуры массово закупают продукцию компании "Knauf", которая помогает рф отстраивать Мариуполь

Эксклюзив
Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования
  •  101387 просмотра

Помогают со строительством в оккупированном Мариуполе: в Knauf Украина пока не комментируют результаты расследования

Эксклюзив
Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят
  •  105281 просмотра

Компании, которые импортируют вооружение для МОУ, получают 3% от стоимости контрактов вознаграждения: на что они их тратят

Эксклюзив
На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин
  •  103265 просмотра

На данный момент не было находок холероподобного вибриона - Кузин

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса
  •  99201 просмотра

"Белое братство Гетманцева": Комитет будет рекомендовать Раде принять законопроект с преференциями для избранного бизнеса

Эксклюзив
Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов
  •  87035 просмотра

Оценку изменений в организации питания украинской армии должны давать сами военнослужащие - Олег Жданов

Эксклюзив
Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт
  •  78247 просмотра

Система автоматической блокировки накладных себя дискредитировала, но власть это игнорирует - эксперт

Эксклюзив
Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине
3 апреля 2024, 15:19  •  134947 просмотра

Эксперт о возвращении Zara: некоторые мировые бренды вынуждены приспосабливаться к налоговой политике в Украине

Эксклюзив
Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов
3 апреля 2024, 12:48  •  134137 просмотра

Эксперт рассказал, какие функции берут на себя украинские специмпортеры при покупке боеприпасов

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Необходимы законодательные изменения, чтобы убрать недобросовестную конкуренцию из закупок для ВСУ - политолог
3 апреля 2024, 12:20  •  133489 просмотра

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1 апреля 2024, 09:33  •  295525 просмотра

В Одесской области Воздушные Силы обнаружили беспилотник, который направляется на север

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют, что в Белгород-Днестровском районе Одесской области зафиксировали беспилотник, который летит в северном направлении.

Война •   •  1695 просмотра
В Одесской области Воздушные Силы обнаружили беспилотник, который направляется на север

российские беспилотники запущены из Черного моря в направлении Одесской области

Военно-воздушные Силы Украины информируют о группе ударных беспилотников с Черного моря, которые направляются в Одесскую область (Затока).

Война •   •  2733 просмотра
российские беспилотники запущены из Черного моря в направлении Одесской области

Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в нескольких областях

Военно-воздушные Силы Украины информируют о возможных ударах баллистических ракет по Днепропетровской, Запорожской, Харьковской и Полтавской областях.

Война •   •  3696 просмотра
Воздушные Силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в нескольких областях

Украинская фотожурналистка получила награду World Press Photo за снимки войны

Украинская фотожурналистка Юлия Кочетова победила в категории "Открытый формат" на региональном этапе конкурса World Press Photo-2024 со своими впечатляющими фотографиями, посвященными войне в Украине.

Общество •   •  4371 просмотра
Украинская фотожурналистка получила награду World Press Photo за снимки войны

В Сумах предприниматель захватил землю стоимостью 3,3 млн грн

В Сумах предприниматель занял земельный участок стоимостью почти 3,3 млн грн без надлежащего оформления и построил на нем сооружения для предоставления услуг платной парковки.

Общество •   •  4222 просмотра
В Сумах предприниматель захватил землю стоимостью 3,3 млн грн

Весенняя радость в Токио: люди наслаждаются цветением сакуры

В четверг в Японии зацвела сакура. Однако, из-за неблагоприятных погодных условий, цветение началось на 4 дня позже, чем обычно.

Новости Мира •   •  4441 просмотра
Весенняя радость в Токио: люди наслаждаются цветением сакуры

В российских регионах зафиксированы БпЛА и слышны взрывы

В ростовской и курской областях рф прогремели взрывы.

Война •   •  7272 просмотра
В российских регионах зафиксированы БпЛА и слышны взрывы

ВСУ оттеснили россиян возле Невельского. Продолжаются столкновения и продвижение на других направлениях - DeepState

Украинские войска отбили российские войска возле Невельского, но столкновения продолжаются неподалеку Веселого и Роботино. Что касается Новомихайловки, Старомайорского и Часового Яра, то оккупанты сумели там продвинуться.

Война •   •  11076 просмотра
ВСУ оттеснили россиян возле Невельского. Продолжаются столкновения и продвижение на других направлениях - DeepState

Воздушные Силы обнаружили движение ударных БпЛА на севере Запорожской области и на Днепропетровщине

Ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были обнаружены на севере Запорожской области и в Днепропетровской области.

Война •   •  11442 просмотра
Воздушные Силы обнаружили движение ударных БпЛА на севере Запорожской области и на Днепропетровщине

Гривна девальвировала на 3,3% по отношению к доллару с начала 2024 года

С начала 2024 года гривна девальвировала на 3,3% по отношению к доллару США из-за увеличения государственных расходов, поступления международной помощи и окончания периода уплаты годового налога на прибыль, но Национальный банк Украины продолжает активно участвовать на рынке для обеспечения курсовой стабильности и привлекательности гривневых активов.

Экономика •   •  13731 просмотра
Гривна девальвировала на 3,3% по отношению к доллару с начала 2024 года