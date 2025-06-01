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Атака по Одесской области: оккупанты ударными дронами ударили по базе отдыха в Белгород-Днестровском районе

Киев • УНН

 • 526 просмотра

Ночью российские захватчики атаковали Белгород-Днестровский район ударными дронами, повреждена база отдыха и частные дома. Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших нет.

Атака по Одесской области: оккупанты ударными дронами ударили по базе отдыха в Белгород-Днестровском районе

Повреждены частные домовладения и корпус базы отдыха, пожар ликвидировали специалисты ГСЧС. 

Передает УНН со ссылкой на руководителя одесской ОВА Олега Кипера.

Белгород-Днестровский район Одесской области пострадал от ударных дронов российских захватчиков. В результате попаданий возникли пожары.

В общем, в результате удара врага повреждены частные домовладения и корпус базы отдыха.

Вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали пожарные ГСЧС. 

- проинформировал руководитель ОВА.

К счастью, пострадавших людей нет, указано в сообщении.

Напомним

Ночью враг атаковал Киевскую область дронами и ракетами. ПВО сбила 15 дронов, но в Белоцерковском районе повреждены 10 частных домов: выбиты окна, посечены фасады и повреждены кровли.

Запорожская область подверглась более 500 обстрелам.

Украинские войска продвинулись к западу от Запорожья, возле Волчанска и Торецка.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
Волчанск
Киевская область
Олег Кипер
Запорожская область
Белгород-Днестровский
Торецк
Одесса
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