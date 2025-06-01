Атака по Одесской области: оккупанты ударными дронами ударили по базе отдыха в Белгород-Днестровском районе
Киев • УНН
Ночью российские захватчики атаковали Белгород-Днестровский район ударными дронами, повреждена база отдыха и частные дома. Пожар оперативно ликвидировали, пострадавших нет.
Повреждены частные домовладения и корпус базы отдыха, пожар ликвидировали специалисты ГСЧС.
Передает УНН со ссылкой на руководителя одесской ОВА Олега Кипера.
Белгород-Днестровский район Одесской области пострадал от ударных дронов российских захватчиков. В результате попаданий возникли пожары.
В общем, в результате удара врага повреждены частные домовладения и корпус базы отдыха.
Вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали пожарные ГСЧС.
К счастью, пострадавших людей нет, указано в сообщении.
Напомним
Ночью враг атаковал Киевскую область дронами и ракетами. ПВО сбила 15 дронов, но в Белоцерковском районе повреждены 10 частных домов: выбиты окна, посечены фасады и повреждены кровли.
Запорожская область подверглась более 500 обстрелам.
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