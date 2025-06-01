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Атака по Одещині: окупанти ударними дронами вдарили по базі відпочинку у Білгород-Дністровському районі

Київ • УНН

 • 566 перегляди

Вночі російські загарбники атакували Білгород-Дністровський район ударними дронами, пошкоджено базу відпочинку та приватні будинки. Пожежу оперативно ліквідували, постраждалих немає.

Атака по Одещині: окупанти ударними дронами вдарили по базі відпочинку у Білгород-Дністровському районі

Пошкоджено приватні домоволодіння і корпус бази відпочинку, пожежу ліквідовували фахівці ДСНС. 

Передає УНН із посиланням на керівника одеської ОВА Олега Кіпера.

Білгород-Дністровський район Одещини постраждав від ударних дронів російських загарбників. Унаслідок влучань виникли пожежі.

Загалом, внаслідок удару ворога пошкоджено приватні домоволодіння і корпус бази відпочинку.

Спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці ДСНС. 

- проінформував керівник ОВА.

На щастя, постраждалих людей немає, вказано в дописі.

Нагадаємо

Вночі ворог атакував Київщину дронами та ракетами. ППО збила 15 дронів, але у Білоцерківському районі пошкоджено 10 приватних будинків: вибиті вікна, посічені фасади та пошкоджені покрівлі.

Запорізька область зазнала понад 500 обстрілів.

Українські війська просунулися на захід від Запоріжжя, біля Вовчанська й Торецька.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

Війна
Вовчанськ
Київська область
Олег Кіпер
Запорізька область
Білгород-Дністровський
Торецьк
Одеса
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