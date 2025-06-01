Атака по Одещині: окупанти ударними дронами вдарили по базі відпочинку у Білгород-Дністровському районі
Київ • УНН
Вночі російські загарбники атакували Білгород-Дністровський район ударними дронами, пошкоджено базу відпочинку та приватні будинки. Пожежу оперативно ліквідували, постраждалих немає.
Пошкоджено приватні домоволодіння і корпус бази відпочинку, пожежу ліквідовували фахівці ДСНС.
Передає УНН із посиланням на керівника одеської ОВА Олега Кіпера.
Білгород-Дністровський район Одещини постраждав від ударних дронів російських загарбників. Унаслідок влучань виникли пожежі.
Загалом, внаслідок удару ворога пошкоджено приватні домоволодіння і корпус бази відпочинку.
Спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці ДСНС.
На щастя, постраждалих людей немає, вказано в дописі.
Нагадаємо
Вночі ворог атакував Київщину дронами та ракетами. ППО збила 15 дронів, але у Білоцерківському районі пошкоджено 10 приватних будинків: вибиті вікна, посічені фасади та пошкоджені покрівлі.
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