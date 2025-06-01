Атака по Одещині: окупанти ударними дронами вдарили по базі відпочинку у Білгород-Дністровському районі

Пошкоджено приватні домоволодіння і корпус бази відпочинку, пожежу ліквідовували фахівці ДСНС.

Передає УНН із посиланням на керівника одеської ОВА Олега Кіпера.

Білгород-Дністровський район Одещини постраждав від ударних дронів російських загарбників. Унаслідок влучань виникли пожежі.

Загалом, внаслідок удару ворога пошкоджено приватні домоволодіння і корпус бази відпочинку.

Спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці ДСНС. - проінформував керівник ОВА.

На щастя, постраждалих людей немає, вказано в дописі.

Нагадаємо

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