В Белгород-Днестровском уже почти сутки ликвидируют последствия атаки рф: появились новые кадры

В Белгороде-Днестровском Одесской области почти сутки продолжаются работы по ликвидации последствий атаки рф, пишет УНН со ссылкой на данные ГСЧС.

Детали

"Почти сутки без остановки продолжаются работы по ликвидации последствий атаки по одному из учебных заведений города. Кинологи вместе с собаками проверили завалы на наличие пострадавших", - сообщили в ГСЧС в соцсетях, показав кадры с места происшествия.

В ГСЧС указали, что в результате вражеского обстрела 23 июня погибли 3 человека, еще 14 пострадали, среди которых 2 детей.

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"Несмотря на усталость, пыль и дым, спасатели не останавливаются, чтобы как можно быстрее расчистить помещения и завершить работы", - подчеркнули в ГСЧС.