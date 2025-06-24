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В Белгород-Днестровском уже почти сутки ликвидируют последствия атаки рф: появились новые кадры

Киев • УНН

 • 1518 просмотра

В Белгороде-Днестровском продолжаются работы по ликвидации последствий атаки рф на учебное заведение. В результате обстрела 23 июня погибли 3 человека, 14 пострадали, среди них 2 детей.

В Белгород-Днестровском уже почти сутки ликвидируют последствия атаки рф: появились новые кадры

В Белгороде-Днестровском Одесской области почти сутки продолжаются работы по ликвидации последствий атаки рф, пишет УНН со ссылкой на данные ГСЧС.

Детали

"Почти сутки без остановки продолжаются работы по ликвидации последствий атаки по одному из учебных заведений города. Кинологи вместе с собаками проверили завалы на наличие пострадавших", - сообщили в ГСЧС в соцсетях, показав кадры с места происшествия.

В ГСЧС указали, что в результате вражеского обстрела 23 июня погибли 3 человека, еще 14 пострадали, среди которых 2 детей.

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"Несмотря на усталость, пыль и дым, спасатели не останавливаются, чтобы как можно быстрее расчистить помещения и завершить работы", - подчеркнули в ГСЧС.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Одесская область
Белгород-Днестровский
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
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