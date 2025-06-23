Число жертв атаки рф на Белгород-Днестровский лицей возросло: умерла 60-летняя работница столовой

Возрасло число жертв российской атаки на Белгород-Днестровский лицей - в больнице скончалась работница школьной столовой. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

К сожалению, возросло число жертв российской атаки на Белгород-Днестровский лицей. От полученных ранений в больнице скончалась 60-летняя работница школьной столовой. Выражаю искренние соболезнования родным и близким - сообщил Кипер.

По словам главы ОВА, восемь пострадавших остаются на стационарном лечении, среди них двое парней 2009 года рождения. Остальные раненые, после получения всей необходимой медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

Аварийно-спасательные работы продолжаются, резюмировал Кипер.

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Ранее в ГСЧС сообщили, что в результате вражеской атаки по городу Белгород-Днестровский не менее 14 пострадавших.

Среди пострадавших 2 подростков, которые проходили мимо в момент удара.

На месте работают кинологи. Также психологи ГСЧС.