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Число жертв атаки рф на Белгород-Днестровский лицей возросло: умерла 60-летняя работница столовой

Киев • УНН

 • 1378 просмотра

В результате российской атаки на Белгород-Днестровский лицей возросло число жертв: в больнице скончалась 60-летняя сотрудница школьной столовой. Восемь пострадавших, включая двух подростков, остаются на стационарном лечении.

Число жертв атаки рф на Белгород-Днестровский лицей возросло: умерла 60-летняя работница столовой

Возрасло число жертв российской атаки на Белгород-Днестровский лицей - в больнице скончалась работница школьной столовой. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.

К сожалению, возросло число жертв российской атаки на Белгород-Днестровский лицей. От полученных ранений в больнице скончалась 60-летняя работница школьной столовой. Выражаю искренние соболезнования родным и близким

- сообщил Кипер.

По словам главы ОВА, восемь пострадавших остаются на стационарном лечении, среди них двое парней 2009 года рождения. Остальные раненые, после получения всей необходимой медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.

Аварийно-спасательные работы продолжаются, резюмировал Кипер.

Добавим

Ранее в ГСЧС сообщили, что в результате вражеской атаки по городу Белгород-Днестровский не менее 14 пострадавших.

Среди пострадавших 2 подростков, которые проходили мимо в момент удара.

На месте работают кинологи. Также психологи ГСЧС.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
Олег Кипер
Одесская область
Белгород-Днестровский
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