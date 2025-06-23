Число жертв атаки рф на Белгород-Днестровский лицей возросло: умерла 60-летняя работница столовой
Киев • УНН
В результате российской атаки на Белгород-Днестровский лицей возросло число жертв: в больнице скончалась 60-летняя сотрудница школьной столовой. Восемь пострадавших, включая двух подростков, остаются на стационарном лечении.
Возрасло число жертв российской атаки на Белгород-Днестровский лицей - в больнице скончалась работница школьной столовой. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
К сожалению, возросло число жертв российской атаки на Белгород-Днестровский лицей. От полученных ранений в больнице скончалась 60-летняя работница школьной столовой. Выражаю искренние соболезнования родным и близким
По словам главы ОВА, восемь пострадавших остаются на стационарном лечении, среди них двое парней 2009 года рождения. Остальные раненые, после получения всей необходимой медицинской помощи, продолжают лечение амбулаторно.
Аварийно-спасательные работы продолжаются, резюмировал Кипер.
Добавим
Ранее в ГСЧС сообщили, что в результате вражеской атаки по городу Белгород-Днестровский не менее 14 пострадавших.
Среди пострадавших 2 подростков, которые проходили мимо в момент удара.
На месте работают кинологи. Также психологи ГСЧС.