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Кількість жертв атаки рф на Білгород-Дністровський ліцей зросла: померла 60-річна робітниця їдальні

Київ • УНН

 • 1604 перегляди

Внаслідок російської атаки на Білгород-Дністровський ліцей зросла кількість жертв: у лікарні померла 60-річна працівниця шкільної їдальні. Вісім постраждалих, включно з двома підлітками, залишаються на стаціонарному лікуванні.

Кількість жертв атаки рф на Білгород-Дністровський ліцей зросла: померла 60-річна робітниця їдальні

Зросла кількість жертв російської атаки на Білгород-Дністровський ліцей - у лікарні померла робітниця шкільної їдальні. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.

На жаль, зросла кількість жертв російської атаки на Білгород-Дністровський ліцей. Від отриманих поранень у лікарні померла 60-річна робітниця шкільної їдальні. Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким 

- повідомив Кіпер.

За словами голови ОВА, вісім постраждалих лишаються на стаціонарному лікуванні, серед них двоє хлопців 2009 року народження. Інші поранені, після отримання всієї необхідної медичної допомоги, продовжують лікування амбулаторно.

Аварійно-рятувальні роботи продовжуються, резюмував Кіпер.

Додамо

Раніше у ДСНС повідомили, що у результати ворожої атаки по місту Білгород-Дністровський щонайменше 14 постраждалих.

Серед постраждалих 2 підлітків, які проходили повз в момент удару.

На місці працюють кінологи. Також психологи ДСНС.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

Війна
Кіпер Олег Олександрович
Одеська область
Білгород-Дністровський
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