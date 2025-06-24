У Білгород-Дністровському вже майже добу ліквідовують наслідки атаки рф: з'явилися нові кадри
Київ • УНН
У Білгород-Дністровському тривають роботи з ліквідації наслідків атаки рф на навчальний заклад. Внаслідок обстрілу 23 червня загинуло 3 людини, 14 постраждали, серед них 2 дітей.
У Білгород-Дністровському на Одещині майже добу тривають роботи з ліквідації наслідків атаки рф, пише УНН з посиланням на дані ДСНС.
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"Майже добу без зупину тривають роботи з ліквідації наслідків атаки по одному з навчальних закладів міста. Кінологи разом із собаками перевірили завали на наявність постраждалих", - повідомили в ДСНС у соцмережах, показавши кадри з місця події.
У ДСНС вказали, що внаслідок ворожого обстрілу 23 червня загинули 3 людини, ще 14 постраждали, серед яких 2 дітей.
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"Попри втому, пил і дим, рятувальники не зупиняються, щоб якнайшвидше розчистити приміщення й завершити роботи", - наголосили у ДСНС.