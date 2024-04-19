Враг пытается уничтожить всю инфраструктуру Одесской области, но мы держимся - ОВА

Третий год подряд враг пытается уничтожить инфраструктуру Украины и Одесская область - не исключение. Впрочем, несмотря на попытки рф, регион продолжает функционировать, бизнес работает, а жители Одесской области готовятся к пляжному сезону. Об этом рассказал первый заместитель председателя Одесской облгосадминистрации Александр Харлов, передает УНН.

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Основная цель врага - припортовая, транспортная и энергетическая инфраструктура, говорит он.

"Если говорить об оперативной ситуации в области - она стабильно сложная. Поскольку мы не можем прогнозировать действия врага, он постоянно подвергает население Одесской области ракетно-дронным ударам, постоянно терроризирует наш регион. Ситуация сложная, но она контролируемая. Благодаря нашим силам ПВО, военным, мужеству нашего гражданского населения. Мы принимаем все соответствующие меры совместно с военным командованием региона, чтобы обеспечить возможную защиту припортовой инфраструктуры силами ПВО. Она постоянно подвергается ракетным вражеским обстрелам нашего врага", - рассказал Харлов.

Он добавил, что руководством области и государства принимаются все необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность зернового коридора, зерновой инициативы региона.

"Мы прекрасно понимаем, что в нашей сельскохозяйственной продукции нуждаются более 400 млн человек во всем мире, в 70 странах мира. Поэтому мы максимально обеспечиваем безопасность и грузов и судов", - сообщил он.

Также Харлов прокомментировал ситуацию с миграцией жителей региона, указав на то, что она отсутствует.

"Постоянной миграции жителей Одесской области мы не наблюдаем, к счастью. Иногда, когда систематичность массированных ракетных ударов увеличивается, люди реагируют на это, выезжая из города Одессы, в пригород, в другие районы Одесской области. Но это происходит временно, люди возвращаются", - рассказал он.

Заместитель председателя Одесской облгосадминистрации также рассказал о содействии властей региона развитию местного бизнеса.

"Мы стараемся содействовать бизнесу Одесской области по обеспечению транспортных коридоров, по передвижению специального транспортного средства в комендантский час. Мы индивидуально и объективно подходим к каждой такой ситуации", - говорит он.

Также Харлов рассказал о подготовке Одесской области к курортному сезону.

"В прошлом году для отдыхающих, для жителей Одесской области, для гостей региона был обеспечен отдых на 6 пляжах Черного моря. На сегодня начальником облгосадминистрации подписано распоряжение, которым дано поручение трем районам Одесской области - Измаильскому, Белгород-Днестровскому и Одесскому - о проведении проверки и соответствующих подготовительных работ к курортно-пляжному сезону, чтобы обеспечить безопасность пребывания и отдыха людей. Срок - две недели. В начале мая эта работа должна быть проведена и мы будем понимать, какие именно пляжи будут доступны и безопасны для наших граждан", - добавил он.