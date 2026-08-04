Трое пострадавших в результате ракетной атаки рф на пригород Одессы
Киев • УНН
В результате ракетной атаки на пригород Одессы пострадали трое мужчин 42, 45 и 81 года. Повреждена гражданская инфраструктура, а ночью беспилотник разрушил дом в Белгород-Днестровском районе.
В результате ракетной атаки рф среди дня на пригород Одессы известно, что пострадали трое мужчин, сообщил во вторник глава Одесской ОВА Олег Кипер в соцсетях, пишет УНН.
На эту минуту известно о 3 пострадавших. Это мужчины 42, 45, 81 лет. Их состояние врачи предварительно оценивают как средней тяжести. Врачи оказывают всю необходимую помощь
По данным полиции Одесской области, повреждены объекты гражданской инфраструктуры и транспортные средства.
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Полиция также указала, что ночью в результате российского террора в Белгород-Днестровском районе беспилотником был разрушен жилой дом, еще ряд зданий и автомобилей граждан повреждены. На месте попадания возник пожар, который ликвидировали сотрудники ГСЧС. Госпитализация понадобилась 76-летнему местному жителю.