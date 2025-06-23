"Это - демонстративные удары": Зеленский показал последствия атаки рф на лицей в Одесской области и указал на необходимость давить на россию

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшнюю атаку российских войск баллистикой на лицей в Белгород-Днестровском Одесской области, показав последствия и указав, что ни один из таких российских ударов не является случайным - российская армия точно знает, куда бьет, и это - демонстративные удары, и что нужно давить на рф, пишет УНН.

Абсолютно сумасшедший удар российской ракеты прямо по лицею в Белгород-Днестровском Одесской области. По предварительным данным, это был удар баллистической ракеты. Детей в лицее не было - сейчас каникулы. Но были сотрудники лицея. К сожалению, под завалами могут быть люди. Уже известно о двух погибших. Мои соболезнования родным и близким. Лицей фактически полностью разрушен - написал Зеленский.

По его словам, продолжается спасательная операция, задействованы все необходимые службы.

Ни один из таких российских ударов не является случайным - российская армия точно знает, куда бьет. И это - демонстративные удары. Руководство россии не собирается меняться, не собирается по своей воле завершать войну. Именно поэтому необходимо реальное и болезненное для россии усиление давления и санкций. Мы сейчас защищаем себя от российских ударов. Но если не будет принуждения россии к миру, придется думать о защите лицеев, больниц и обычных жилых домов и в других странах Европы - всюду, куда российские убийцы смогут попасть. Нужно останавливать убийства и удары. Нужно давить на россию - подчеркнул Зеленский.

Удар рф по Белгороду-Днестровскому: два человека погибли, еще 12 ранены