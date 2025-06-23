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"Це - демонстративні удари": Зеленський показав наслідки атаки рф на ліцей на Одещині та вказав на потребу тиснути на росію

Київ • УНН

 • 1076 перегляди

Володимир Зеленський відреагував на російський ракетний удар по ліцею в Білгороді-Дністровському, що призвів до руйнувань та жертв. Він підкреслив, що такі удари є навмисними і вимагають посилення тиску на росію.

"Це - демонстративні удари": Зеленський показав наслідки атаки рф на ліцей на Одещині та вказав на потребу тиснути на росію

Президент України Володимир Зеленський відреагував на сьогоднішню атаку російських військ балістикою на ліцей у Білгород-Дністровському в Одеській області, показавши наслідки і вказавши, що жоден із таких російських ударів не є випадковим - російська армія точно знає, куди бʼє, і це - демонстративні удари, і що треба тиснути на рф, пише УНН.

Абсолютно божевільний удар російської ракети просто по ліцею в Білгород-Дністровському Одеської області. За попередніми даними, це був удар балістичної ракети. Дітей у ліцеї не було – зараз канікули. Але були працівники ліцею. На жаль, під завалами можуть бути люди. Вже відомо про двох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким. Ліцей фактично повністю зруйнований

- написав Зеленський.

З його слів, триває рятувальна операція, залучені всі необхідні служби.

Жоден із таких російських ударів не є випадковим - російська армія точно знає, куди бʼє. І це - демонстративні удари. Керівництво росії не збирається змінюватись, не збирається зі своєї волі завершувати війну. Саме тому потрібне реальне та болісне для росії посилення тиску й санкцій. Ми зараз захищаємо себе від російських ударів. Але якщо не буде примусу росії до миру, доведеться думати про захист ліцеїв, лікарень та звичайних житлових будинків і в інших країнах Європи – усюди, куди російські вбивці зможуть влучити. Треба зупиняти вбивства та удари. Треба тиснути на росію

- наголосив Зеленський.

Удар рф по Білгород-Дністровському: дві людини загинули, ще 12 поранені23.06.25, 16:12 • 1246 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

ВійнаПолітика
Одеська область
Білгород-Дністровський
Europe
Володимир Зеленський
Україна
Tesla
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