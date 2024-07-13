По состоянию на 11 июля в Одесской области собрано более 1,5 миллиона тонн зерна, из которых озимой пшеницы - 909 000 тонн, озимого ячменя - 468 000 тонн, другие культуры, такие как яровая пшеница, яровой ячмень, горох и озимый рапс, также внесли свой вклад в общий урожай.
Глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер назвал показатели собранного урожая на территории области, передает УНН.
Детали
Так, по состоянию на 11 июля в области собрано более 1,5 млн тонн зерна. Обмолочено - 426 тыс. га (65% к плану уборки):
Самая высокая урожайность сейчас в Белгород-Днестровском районе, где собирают с каждого гектара по 40,9 ц/га. По 40,4 ц/га - в Подольском и по 37,5 ц/га - в Раздельнянском районах.
"В нынешней жатве участвует 3700 единиц зерноуборочных комбайнов, из них 3000 собственных и 700 привлеченных из других регионов.
Такое количество зерноуборочной техники дает основания надеяться, что область сможет организованно и без потерь провести уборку урожая в оптимальные агротехнические сроки.
Спасибо аграриям Одесской области за стойкость и самоотверженный труд на благо Украины!", - пишет Кипер.
Напомним, в Одесской области активно работают над повышением урожайности благодаря реконструкции мелиоративных систем. Эти проекты финансируются из областного бюджета и позволят до 2026 года увеличить площадь орошаемых земель до 120 тыс. га.
Кроме того, в области стартовал эксперимент по выращиванию хлопка. Девять предприятий засеяли поля общей площадью чуть более 5 га. На орошаемых полях посевы хлопка имеют лучшие показатели.