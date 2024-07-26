В Одесской области собрано 2,57 млн тонн зерна со средней урожайностью 35,1 ц/га. Самая высокая урожайность в Белгород-Днестровском районе - 42,1 ц/га.
Аграрии Одесской области намолотили более 2,5 млн тонн зерна. Во всех категориях хозяйств области собрано 2 млн 574 тыс. тонн зерна со средней урожайностью - 35,1 ц/га. Обмолочено - 733,3 тыс. га. Об этом пишет глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН
Детали
Всего собрано зерновых и зернобобовых в с/х предприятиях области:
Самая высокая урожайность сейчас в Белгород-Днестровском районе, где собирают с каждого гектара по 42,1 ц/га, Подольском - по 41,8 ц/га и Раздельнянском районе - по 36,6 ц/га