Аграрии Одесской области намолотили более 2,5 млн тонн зерна. Во всех категориях хозяйств области собрано 2 млн 574 тыс. тонн зерна со средней урожайностью - 35,1 ц/га. Обмолочено - 733,3 тыс. га. Об этом пишет глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН

Детали

Всего собрано зерновых и зернобобовых в с/х предприятиях области:

озимой пшеницы - 1 млн 675 тыс. тонн (37,9 ц/га);

озимого ячменя - 560,2 тыс. тонн (39,5 ц/га);



яровой пшеницы - 7,1 тыс. тонн (34,5 ц/га);



ярового ячменя - 48,1 тыс. тонн (26,1 ц/га);



гороха - 133,2 тыс. тонн (24,6 ц/га);



озимого рапса - 215,3 тыс. тонн (20,3 ц/га).

