Эксклюзив
16:05 • 16 просмотра
Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать Photo
13:59 • 10127 просмотра
Зеленский об убийстве Парубия во Львове: преступление было тщательно подготовлено
Эксклюзив
13:06 • 21492 просмотра
В Киеве мужчина выжил после падения с 19 этажа: он приземлился на припаркованный автомобильPhotoVideo
11:04 • 36293 просмотра
Был с сумкой Glovo, стрелял в спину: видео с места убийства Андрея ПарубияVideo
Эксклюзив
10:36 • 55503 просмотра
Убийство Парубия во Львове: стрелок был замаскирован под курьера, на месте нашли 7 гильз
Эксклюзив
30 августа, 09:58 • 175127 просмотра
Убийство Андрея Парубия во Львове: стали известны детали
30 августа, 09:24 • 86923 просмотра
Стрельба в Парубия во Львове: политического деятеля застрелили, нападавшего ищут - полиция
Эксклюзив
30 августа, 09:15 • 73897 просмотра
Во Львове стреляли в Андрея Парубия - источник
Эксклюзив
29 августа, 14:32 • 93647 просмотра
Эксперт о Defence City: правильный старт, но нужны дополнительные инструменты поддержки для критически важных компаний
29 августа, 12:28 • 273872 просмотра
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьниковPhoto
Киевская область пережила 10-часовую атаку рф: последствия в трех районах
Игнат: для отражения вражеской атаки на Украину этой ночью работали F-16
Генпрокурор Кравченко и глава МВД Клименко доложили Зеленскому обстоятельства убийства Парубия
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph
Убийство Парубия во Львове: полиция вышла на след стрелка - источники
Трамп ведет переговоры о развертывании частной армии в Украине - Telegraph
Вместо развития – бездействие: как государственные институты подрывают будущее авиации
Акция "Стол памяти": тысячи заведений и воинские части вспоминают павших защитников Украины
Новый учебный год в Украине: что ждет украинских школьников
Инвестиции в сумки: почему Hermès и Chanel выгоднее акций на бирже
Эксклюзив
29 августа, 12:17 • 226697 просмотра
Андрей Парубий
Владимир Гройсман
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Украина
Львов
Майдан Незалежности
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Создатель популярной игрушки Labubu вошел в топ-100 самых богатых людей мира, заняв 86 место
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасом
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизор
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси
Фейковые новости
Сухой Су-27
Ракетная система С-400
MIM-104 Patriot
Старлинк

Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать

Киев • УНН

 • 24 просмотра

В Одесской области перевернулся автомобиль мэра Рени Игоря Плехова. Его мать погибла, а пятилетний сын получил многочисленные травмы.

Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать

В Одесской области перевернулся автомобиль мэра города Рени Игоря Плехова. Вместе с ним в салоне были его мать и сын. Ольга Плехова погибла. Об этом журналисту УНН сообщили источники.

Около 14:00 в Белгород-Днестровском районе Одесской области автомобиль под управлением мэра города Рени Плехова Игоря Викторовича перевернулся, в результате чего Плехова Ольга Антоновна (мать водителя – ред.) погибла, а Плехов Радмир Игоревич (сын водителя, 2020 года рождения) получил телесные повреждения, степень тяжести которых устанавливается

- сообщил собеседник.

Полиция Одесской области обнародовала фото с места данного ДТП.

Также полиция сообщила, что 5-летний мальчик, который был в автомобиле, каретой скорой помощи доставлен в местную больницу с многочисленными травмами. Водитель будет проверен на состояние опьянения.

Гибель полицейского в ДТП в Киеве: ГБР открыло производство29.08.25, 11:53 • 2986 просмотров

Анна Мурашко

Одесская область
Белгород-Днестровский