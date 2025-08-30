Мэр города Рени Плехов попал в ДТП, погибла его мать
Киев • УНН
В Одесской области перевернулся автомобиль мэра Рени Игоря Плехова. Его мать погибла, а пятилетний сын получил многочисленные травмы.
В Одесской области перевернулся автомобиль мэра города Рени Игоря Плехова. Вместе с ним в салоне были его мать и сын. Ольга Плехова погибла. Об этом журналисту УНН сообщили источники.
Около 14:00 в Белгород-Днестровском районе Одесской области автомобиль под управлением мэра города Рени Плехова Игоря Викторовича перевернулся, в результате чего Плехова Ольга Антоновна (мать водителя – ред.) погибла, а Плехов Радмир Игоревич (сын водителя, 2020 года рождения) получил телесные повреждения, степень тяжести которых устанавливается
Полиция Одесской области обнародовала фото с места данного ДТП.
Также полиция сообщила, что 5-летний мальчик, который был в автомобиле, каретой скорой помощи доставлен в местную больницу с многочисленными травмами. Водитель будет проверен на состояние опьянения.
