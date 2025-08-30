$41.260.00
Ексклюзив
16:05 • 108 перегляди
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір Photo
13:59 • 10244 перегляди
Зеленський про вбивство Парубія у Львові: злочин був ретельно підготовлений
Ексклюзив
13:06 • 21745 перегляди
У Києві чоловік вижив після падіння з 19 поверху: він приземлився на припарковане автоPhotoVideo
11:04 • 36542 перегляди
Був з сумкою Glovo, стріляв у спину: відео з місця вбивства Андрія ПарубіяVideo
Ексклюзив
10:36 • 55760 перегляди
Вбивство Парубія у Львові: стрілок був замаскований під кур'єра, на місці знайшли 7 гільз
Ексклюзив
30 серпня, 09:58 • 175621 перегляди
Вбивство Андрія Парубія у Львові: стали відомі деталі
30 серпня, 09:24 • 87063 перегляди
Стрілянина в Парубія у Львові: політичного діяча застрелили, нападника шукають - поліція
Ексклюзив
30 серпня, 09:15 • 73967 перегляди
У Львові стріляли в Андрія Парубія - джерело
Ексклюзив
29 серпня, 14:32 • 93674 перегляди
Експерт про Defence City: правильний старт, але потрібні додаткові інструменти підтримки для критично важливих компаній
29 серпня, 12:28 • 274093 перегляди
Новий навчальний рік в Україні: що чекає на українських школярівPhoto
Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір

Київ • УНН

 • 94 перегляди

В Одеській області перекинувся автомобіль мера Рені Ігоря Плєхова. Його матір загинула, а п'ятирічний син отримав численні травми.

Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір

В Одеській області перекинувся автомобіль мера міста Рені Ігора Плєхова. Разом з ним у салоні були його мати та син. Ольга Плєхова загинула. Про це журналісту УНН повідомили джерела.

Близько 14:00 у Білгород-Дністровському районі Одеської області автомобіль під керуванням мера міста Рені Плєхова Ігора Вікторовича перекинувся, внаслідок чого Плєхова Ольга Антонівна (мати водія – ред.) загинула, а Плєхов Радмір Ігорович (син водія, 2020 року народження), отримав тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких встановлюється

- повідомив співрозмовник.

Поліція Одеської області оприлюднила фото з місця даної ДТП.

Також поліція повідомила, що 5-річного хлопчика, який був в автівці, каретою швидкої допомоги доставлено до місцевої лікарні з численними травмами. Водія буде перевірено на стан спʼяніння.

