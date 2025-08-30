Мер міста Рені Плєхов потрапив у ДТП, загинула його матір
Київ • УНН
В Одеській області перекинувся автомобіль мера Рені Ігоря Плєхова. Його матір загинула, а п'ятирічний син отримав численні травми.
В Одеській області перекинувся автомобіль мера міста Рені Ігора Плєхова. Разом з ним у салоні були його мати та син. Ольга Плєхова загинула. Про це журналісту УНН повідомили джерела.
Близько 14:00 у Білгород-Дністровському районі Одеської області автомобіль під керуванням мера міста Рені Плєхова Ігора Вікторовича перекинувся, внаслідок чого Плєхова Ольга Антонівна (мати водія – ред.) загинула, а Плєхов Радмір Ігорович (син водія, 2020 року народження), отримав тілесні ушкодження, ступінь тяжкості яких встановлюється
Поліція Одеської області оприлюднила фото з місця даної ДТП.
Також поліція повідомила, що 5-річного хлопчика, який був в автівці, каретою швидкої допомоги доставлено до місцевої лікарні з численними травмами. Водія буде перевірено на стан спʼяніння.
