СБУ: в Одесской области задержали агентку российского гру, которая делала взрывчатку для терактов
Киев • УНН
В Одесской области задержали агентку российского гру, которая изготавливала взрывные устройства для терактов. 36-летняя безработная делала взрывчатку в арендованной квартире.
В Одесской области задержали агентку российского гру, которая по заказу рф изготавливала взрывные устройства для терактов в регионе, сообщили в Службе безопасности Украины в четверг, пишет УНН.
Контрразведка Службы безопасности задержала в Одесской области еще одну агентку российской военной разведки (более известной как гру). По заказу оккупантов женщина изготавливала самодельные взрывные устройства (СВУ) для терактов на юге Украины
Как установило расследование, вражеские задания выполняла 36-летняя безработная из Белгород-Днестровского, которую агрессор завербовал через Телеграм-каналы по поиску "легких денег".
По материалам дела, сначала агентка получала от куратора геолокации тайников, из которых доставала пластид. "Затем злоумышленница работала со взрывчаткой в арендованной квартире: "усиливала" ее гайками и присоединяла к СВУ мобильные телефоны для дистанционного подрыва", - вели дальше в СБУ.
Готовые средства поражения фигурантка, по данным СБУ, закладывала в тайники, координаты которых получала от российского гру.
По имеющейся информации, такие тайники с СВУ предназначались для других вражеских агентов, которые соглашались на выполнение терактов.
Установлено, что одной из закладок фигурантки воспользовалась 21-летняя переселенка из Донецкой области. В январе этого года по заказу рф она готовила подрывы возле админздания ВСУ и припаркованного рядом авто в Одесской области, сообщили в СБУ. Тогда ее задержали сразу после закладки СВУ вблизи объектов.
"Узнав об этом, агентка, изготавливавшая СВУ, "залегла на дно". Впрочем, контрразведчики СБУ все равно вышли на след фигурантки и задержали", - отметили в СБУ.
У нее провели обыски. Нашли телефон с доказательствами работы на врага.
Задержанной сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).
Она находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
В Ивано-Франковске СБУ предотвратила теракт: 15-летнюю девушку заставляли подорвать бомбу 12.06.25, 13:36 • 1040 просмотров