СБУ: в Одесской области задержали агентку российского гру, которая делала взрывчатку для терактов

В Одесской области задержали агентку российского гру, которая по заказу рф изготавливала взрывные устройства для терактов в регионе, сообщили в Службе безопасности Украины в четверг, пишет УНН.

Контрразведка Службы безопасности задержала в Одесской области еще одну агентку российской военной разведки (более известной как гру). По заказу оккупантов женщина изготавливала самодельные взрывные устройства (СВУ) для терактов на юге Украины - сообщили в СБУ.

Как установило расследование, вражеские задания выполняла 36-летняя безработная из Белгород-Днестровского, которую агрессор завербовал через Телеграм-каналы по поиску "легких денег".

По материалам дела, сначала агентка получала от куратора геолокации тайников, из которых доставала пластид. "Затем злоумышленница работала со взрывчаткой в арендованной квартире: "усиливала" ее гайками и присоединяла к СВУ мобильные телефоны для дистанционного подрыва", - вели дальше в СБУ.

Готовые средства поражения фигурантка, по данным СБУ, закладывала в тайники, координаты которых получала от российского гру.

По имеющейся информации, такие тайники с СВУ предназначались для других вражеских агентов, которые соглашались на выполнение терактов.

Установлено, что одной из закладок фигурантки воспользовалась 21-летняя переселенка из Донецкой области. В январе этого года по заказу рф она готовила подрывы возле админздания ВСУ и припаркованного рядом авто в Одесской области, сообщили в СБУ. Тогда ее задержали сразу после закладки СВУ вблизи объектов.

"Узнав об этом, агентка, изготавливавшая СВУ, "залегла на дно". Впрочем, контрразведчики СБУ все равно вышли на след фигурантки и задержали", - отметили в СБУ.

У нее провели обыски. Нашли телефон с доказательствами работы на врага.

Задержанной сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, совершенный по предварительному сговору группой лиц).

Она находится под стражей без права внесения залога. Ей грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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