На Ивано-Франковщине СБУ предотвратила теракт: 15-летнюю девушку заставляли подорвать бомбу

Контрразведка СБУ и сотрудники Национальной полиции предотвратили масштабный террористический акт в Ивано-Франковске. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Службу Безопасности Украины.

Детали

Оккупанты предложили 15-летней местной школьнице деньги в обмен на сотрудничество. Она должна была изготовить самодельное взрывное устройство, "усилить" его гайками и спрятать в термос. Вражеский куратор приказал ей это сделать в арендованном помещении, чтобы не возникало подозрений.

Также оккупанты приказали ей прийти вместе со взрывчаткой в городской парк в час пик, когда там будет максимальное количество людей. Тогда бы должен был произойти взрыв, в результате которого должны были быть человеческие жертвы, включая данную школьницу. Ее хотели "убрать как лишнего свидетеля".

Когда девушка отказалась относить взрывное устройство в центр города, российский спецслужбист начал ей угрожать, что "сдаст" ее СБУ. Однако школьница заблаговременно обратилась в чат-бот СБУ "Спали" ФСБшника" и сообщила о намерениях оккупантов.

Теракт был сорван, а СБУ открыло уголовное производство по ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления). В настоящее время устанавливаются лица всех, кто был причастен к организации данного теракта.

Напомним

На Львовщине СБУ задержала агента фсб, который собирал данные об аэродроме. Мужчина фотографировал и отправлял россиянам данные об объекте через мессенджер.