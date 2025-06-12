У Івано-Франківську СБУ запобігла теракту: 15-річну дівчину змушували підірвати бомбу

Контррозвідка СБУ і працівники Національної поліції запобігли масштабному терористичному акту в Івано-Франківську. Про це повідомляє УНН з посиланням на Службу Безпеки України.

Деталі

Окупанти запропонували 15-річній місцевій школярці гроші в обмін на співпрацю. Вона мала б виготовити саморобний вибуховий пристрій, "підсилити" його гайками та заховати у термос. Ворожий куратор наказав їй це зробити в орендованому приміщенні, аби не виникало підозр.

Також окупанти наказали їй прийти разом з вибухівкою до міського парку в годину пік, коли там буде максимальна кількість людей. Тоді б мав статися вибух, внаслідок якого мали б бути людські жертви, включно з даною школяркою. Її хотіли "прибрати як зайвого свідка".

Коли дівчина відмовилась відносити вибуховий пристрій до центру міста, російський спецслужбіст почав їй погрожувати, що "здасть" в її СБУ. Однак школярка завчасно звернулася до чат-бота СБУ "Спали" ФСБшника" і повідомила про наміри окупантів.

Теракт було зірвано, а СБУ відкрило кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини). Наразі встановлюються особи всіх, хто був причетний до організації даного теракту.

Нагадаємо

На Львівщині СБУ затримала агента фсб, який збирав дані про аеродром. Чоловік фотографував і відправляв росіянам дані про об’єкт через месенджер.