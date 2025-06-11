На Львівщині викрили агента фсб рф, який здавав ворогу дані про роботу аеродрому

Служба безпеки та Національна поліція затримали поплічника спецслужб рф, який здавав ворогу дані про роботу місцевого аеродрому. Отримані дані ворог планував використати для підготовки і здійснення обстрілів та терористичних актів в регіоні. Про це УНН повідомляє з посиланням на СБУ в Telegram.

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За даними слідства, підозрюваний в кінці 2024 і на початку 2025 років на замовлення спецслужб рф збирав інформацію про роботу та охорону аеродрому на Львівщині, а також про військову техніку, яка могла там перебувати.

Він здійснював приховану фото та відеофіксацію об’єктів з максимально близької відстані до режимних об'єктів. Відповідні розвіддані з позначками геолокації агент фсб рф передавав ворогу за допомогою одного із месенджерів.

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Чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України під час виконання чергового завдання куратора. У нього вилучили телефон із доказами злочинної діяльності.

Підозрюваному обрано запобіжний захід – тримання під вартою. Розслідування триває.

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