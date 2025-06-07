15 років за держзраду: на Сумщині чоловіка засуджено за передачу ворогу координат ЗСУ

До 15 років увʼязнення засуджено чоловіка за передачу ворогу координат місць дислокації військових підрозділів Збройних Сил України на Сумщині. про це інформує Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Сумської обласної прокуратури громадянина визнано винним у вчиненні державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Вироком суду його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна - йдеться у дописі.

Прокурор довів у суді, що засуджений на виконання завдань співробітника фсб рф збирав та передавав інформацію про місця дислокації в Сумській області військових підрозділів ЗСУ, переміщення військової техніки, її кількість та напрямки руху.

Чоловік за допомогою одного з месенджерів відправляв окупантам координати та скріншоти, на яких було зафіксовано місця дислокації особового складу та військової техніки - повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що при цьому він усвідомлював, що надану ним інформацію ворог може використати для завдання артилерійських чи авіаударів по зазначених об’єктах.

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