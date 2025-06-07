15 років за держзраду: на Сумщині чоловіка засуджено за передачу ворогу координат ЗСУ

$41.470.01
47.380.18
ukenru
Заміщення радянських комплектуючих: Україна стикається з юридичними і технічними бар’єрами у сфері ремонту військової техніки та авіації
Ексклюзив
6 червня, 18:07 • 14211 перегляди

Заміщення радянських комплектуючих: Україна стикається з юридичними і технічними бар’єрами у сфері ремонту військової техніки та авіації

6 червня, 17:00 • 48606 перегляди

П’ять комедійних серіалів, які підіймуть вам настрій: що подивитися у вихідні

Ексклюзив
6 червня, 15:42 • 43845 перегляди

Три роки без покарання: як нардеп Кузьміних уникає відповідальності за хабар у понад півмільйона гривень (відео)

Ексклюзив
6 червня, 13:00 • 104754 перегляди

Будинок замість квартири: як змінився попит на заміське житло в Україні

6 червня, 07:51 • 88762 перегляди

Сили оборони уразили аеродроми базування авіації в рф: є влучання та пожежі

6 червня, 07:09 • 98043 перегляди

Новий антирекорд: 407 дронів та понад 40 ракет рф застосувала проти України - Ігнат

5 червня, 16:58 • 134443 перегляди

Трамп про впроваження санцій проти рф: будемо "дуже жорсткими" у разі затягування війни в Україні

Ексклюзив
5 червня, 14:42 • 166105 перегляди

Тактика "перенесень": як адвокат обвинуваченого в хабарництві нардепа Кузьміних перетворює правосуддя на гру на час

Ексклюзив
5 червня, 14:25 • 120678 перегляди

росія полює за запчастинами: як москва викуповує радянські комплектуючі, аби заблокувати доступ до них Україні

Ексклюзив
5 червня, 12:51 • 101293 перегляди

Ракетний удар по навчальному полігону на Полтавщині: поранень зазнали 16 військових, двоє з них - загинули

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+21°
0м/с
73%
750мм
Популярнi новини

Догляд за авто влітку: перевірка рідин, захист від спеки та типові помилки

6 червня, 14:30 • 53058 перегляди

В яблучко: чому голова АРМА Дума боїться реформи і атакує журналістів, а не схеми

6 червня, 14:47 • 49049 перегляди

Окупанти розбирають захоплений український десантник "Костянтин Ольшанський" на запчастини - партизани

6 червня, 16:17 • 9140 перегляди

У Харкові лунають вибухи: місто атакують ракетами

6 червня, 16:59 • 14167 перегляди

У Харкові, попередньо, зафіксовано прильоти ворожих ракет - ОВА

6 червня, 17:15 • 8030 перегляди
Публікації

В яблучко: чому голова АРМА Дума боїться реформи і атакує журналістів, а не схеми

6 червня, 14:47 • 49092 перегляди

Догляд за авто влітку: перевірка рідин, захист від спеки та типові помилки

6 червня, 14:30 • 53100 перегляди

Міжнародна павутина? Хто стоїть за мережею iStore, яку підозрюють у нелегальній торгівлі технікою

6 червня, 13:27 • 98162 перегляди

Будинок замість квартири: як змінився попит на заміське житло в Україні
Ексклюзив

6 червня, 13:00 • 104753 перегляди

Схема Кузьміних: як обвинувачений в хабарництві нардеп приховав мережу аптек в Житомирі

6 червня, 11:45 • 132421 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Умєров Рустем Енверович

Стефанішина Ольга Віталіївна

Актуальні місця

Україна

Kyiv

Угорщина

Польща

Сполучені Штати Америки

Реклама
УНН Lite

П’ять комедійних серіалів, які підіймуть вам настрій: що подивитися у вихідні

6 червня, 17:00 • 48604 перегляди

Том Круз увійшов до Книги рекордів Гіннеса завдяки божевільному трюку у фільмі "Місія нездійсненна 8"

6 червня, 10:26 • 102885 перегляди

Повернення до країни Оз: вийшов перший трейлер "Wicked: Чародійка 2"

5 червня, 09:10 • 146515 перегляди

У Нідерландах бабуїни у зоопарку наробили селфі на телефон, який відвідувачка випадково впустила у вольєр

4 червня, 11:54 • 108635 перегляди

CD Projekt RED показала перші трейлери гри "Відьмак 4"

3 червня, 14:36 • 149147 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

YouTube

Файненшл таймс

Instagram

Шахед-136

15 років за держзраду: на Сумщині чоловіка засуджено за передачу ворогу координат ЗСУ

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Зрадник передавав фсб інформацію про дислокацію військових та техніки ЗСУ на Сумщині. Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

15 років за держзраду: на Сумщині чоловіка засуджено за передачу ворогу координат ЗСУ

До 15 років увʼязнення засуджено чоловіка за передачу ворогу координат місць дислокації військових підрозділів Збройних Сил України на Сумщині. про це інформує Офіс Генерального прокурора, передає УНН.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Сумської обласної прокуратури громадянина визнано винним у вчиненні державної зради (ч. 2 ст. 111 КК України). Вироком суду його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна

- йдеться у дописі.

Прокурор довів у суді, що засуджений на виконання завдань співробітника фсб рф  збирав та передавав інформацію про місця дислокації в Сумській області військових підрозділів ЗСУ, переміщення військової техніки, її кількість та напрямки руху.

Чоловік за допомогою одного з месенджерів відправляв окупантам координати та скріншоти, на яких було зафіксовано місця дислокації особового складу та військової техніки 

- повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Зазначається, що при цьому він усвідомлював, що надану ним інформацію ворог може використати для завдання артилерійських чи авіаударів по зазначених об’єктах.

Нагадаємо

СБУ затримала агентів російських спецслужб, які готували теракти у Дніпрі та Львівській області. Зловмисники планували підриви біля ТЦК, за що їм загрожує довічне ув'язнення.

Агент рф отримав 15 років за коригування ракетних ударів по Донеччині04.06.25, 19:05 • 3060 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Кримінал та НП
Генеральний прокурор (Україна)
Служба безпеки України
Збройні сили України
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9