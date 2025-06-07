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15 лет за госизмену: в Сумской области мужчина осужден за передачу врагу координат ВСУ

Киев • УНН

 • 116 просмотра

Предатель передавал фсб информацию о дислокации военных и техники ВСУ в Сумской области. Он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

15 лет за госизмену: в Сумской области мужчина осужден за передачу врагу координат ВСУ

До 15 лет заключения приговорен мужчина за передачу врагу координат мест дислокации воинских подразделений Вооруженных Сил Украины в Сумской области. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

При поддержании публичного обвинения прокурорами Сумской областной прокуратуры гражданин признан виновным в совершении государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Приговором суда он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества

- говорится в заметке.

Прокурор доказал в суде, что осужденный во исполнение задач сотрудника фсб рф  собирал и передавал информацию о местах дислокации в Сумской области воинских подразделений ВСУ, перемещении военной техники, ее количестве и направлениях движения.

Мужчина с помощью одного из мессенджеров отправлял оккупантам координаты и скриншоты, на которых были зафиксированы места дислокации личного состава и военной техники 

- сообщает Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что при этом он осознавал, что предоставленную им информацию враг может использовать для нанесения артиллерийских или авиаударов по указанным объектам.

Напомним

СБУ задержала агентов российских спецслужб, готовивших теракты в Днепре и Львовской области. Злоумышленники планировали подрывы возле ТЦК, за что им грозит пожизненное заключение.

Агент рф получил 15 лет за корректировку ракетных ударов по Донецкой области04.06.25, 19:05 • 3060 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Криминал и ЧП
Генеральный прокурор Украины
Служба безопасности Украины
Вооруженные силы Украины
Tesla
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