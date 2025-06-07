15 лет за госизмену: в Сумской области мужчина осужден за передачу врагу координат ВСУ

До 15 лет заключения приговорен мужчина за передачу врагу координат мест дислокации воинских подразделений Вооруженных Сил Украины в Сумской области. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН.

При поддержании публичного обвинения прокурорами Сумской областной прокуратуры гражданин признан виновным в совершении государственной измены (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Приговором суда он приговорен к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества - говорится в заметке.

Прокурор доказал в суде, что осужденный во исполнение задач сотрудника фсб рф собирал и передавал информацию о местах дислокации в Сумской области воинских подразделений ВСУ, перемещении военной техники, ее количестве и направлениях движения.

Мужчина с помощью одного из мессенджеров отправлял оккупантам координаты и скриншоты, на которых были зафиксированы места дислокации личного состава и военной техники - сообщает Офис Генерального прокурора.

Отмечается, что при этом он осознавал, что предоставленную им информацию враг может использовать для нанесения артиллерийских или авиаударов по указанным объектам.

Напомним

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