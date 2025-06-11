Во Львовской области разоблачили агента фсб рф, который сдавал врагу данные о работе аэродрома

Служба безопасности и Национальная полиция задержали приспешника спецслужб рф, который сдавал врагу данные о работе местного аэродрома. Полученные данные враг планировал использовать для подготовки и осуществления обстрелов и террористических актов в регионе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ в Telegram.

Детали

По данным следствия, подозреваемый в конце 2024 и в начале 2025 годов по заказу спецслужб рф собирал информацию о работе и охране аэродрома во Львовской области, а также о военной технике, которая могла там находиться.

Он осуществлял скрытую фото- и видеофиксацию объектов с максимально близкого расстояния до режимных объектов. Соответствующие разведданные с отметками геолокации агент фсб рф передавал врагу с помощью одного из мессенджеров.

Поджигали энергообъекты и авто ВСУ: правоохранители задержали еще 6 агентов рф

Мужчину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины во время выполнения очередного задания куратора. У него изъяли телефон с доказательствами преступной деятельности.

Подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей. Расследование продолжается.

15 лет за госизмену: в Сумской области мужчина осужден за передачу врагу координат ВСУ