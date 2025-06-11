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Во Львовской области разоблачили агента фсб рф, который сдавал врагу данные о работе аэродрома

Киев • УНН

 • 306 просмотра

СБУ задержала агента фсб, который собирал данные об аэродроме во Львовской области. Он фотографировал объекты и передавал разведданные врагу через мессенджер.

Во Львовской области разоблачили агента фсб рф, который сдавал врагу данные о работе аэродрома

Служба безопасности и Национальная полиция задержали приспешника спецслужб рф, который сдавал врагу данные о работе местного аэродрома. Полученные данные враг планировал использовать для подготовки и осуществления обстрелов и террористических актов в регионе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на СБУ в Telegram.

Детали

По данным следствия, подозреваемый в конце 2024 и в начале 2025 годов по заказу спецслужб рф собирал информацию о работе и охране аэродрома во Львовской области, а также о военной технике, которая могла там находиться.

Он осуществлял скрытую фото- и видеофиксацию объектов с максимально близкого расстояния до режимных объектов. Соответствующие разведданные с отметками геолокации агент фсб рф передавал врагу с помощью одного из мессенджеров.

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Лилия Набока

Лилия Набока

ВойнаКриминал и ЧП
Национальная полиция Украины
Львовская область
Служба безопасности Украины
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