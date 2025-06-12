СБУ: на Одещині затримали агентку російського гру, яка робила вибухівку для терактів
Київ • УНН
В Одеській області затримали агентку російського гру, яка виготовляла вибухові пристрої для терактів. 36-річна безробітна робила вибухівку в орендованій квартирі.
В Одеській області затримали агентку російського гру, яка на замовлення рф виготовляла вибухові пристрої для терактів у регіоні, повідомили у Службі безпеки України у четвер, пише УНН.
Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одеській області ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як гру). На замовлення окупантів жінка виготовляла саморобні вибухові пристрої (СВП) для терактів на півдні України
Як встановило розслідування, ворожі завдання виконувала 36-річна безробітна з Білгород-Дністровського, яку агресор завербував через Телеграм-канали з пошуку "легких грошей".
За матеріалами справи, спочатку агентка отримувала від куратора геолокації схронів, з яких діставала пластид. "Потім зловмисниця працювала з вибухівкою в орендованій квартирі: "підсилювала" її гайками та приєднувала до СВП мобільні телефони для дистанційного підриву", - вели далі у СБУ.
Готові засоби ураження фігурантка, за даними СБУ, закладала до схованок, координати яких отримувала від російського гру.
За наявною інформацією, такі схованки з СВП призначалися для інших ворожих агентів, які погоджувалися на виконання терактів.
Встановлено, що однією із закладок фігурантки скористалася 21-річна переселенка з Донеччини. У січні цього року на замовлення рф вона готувала підриви біля адмінбудівлі ЗСУ та припаркованого поруч авто на Одещині, повідомили у СБУ. Тоді її затримали одразу після закладки СВП поблизу об’єктів.
"Дізнавшись про це, агентка, що виготовляла СВП, "залягла на дно". Утім, контррозвідники СБУ все одно вийшли на слід фігурантки і затримали", - зазначили у СБУ.
У неї провели обшуки. Знайшли телефон із доказами роботи на ворога.
Затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).
Вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
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