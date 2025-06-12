СБУ: на Одещині затримали агентку російського гру, яка робила вибухівку для терактів

В Одеській області затримали агентку російського гру, яка на замовлення рф виготовляла вибухові пристрої для терактів у регіоні, повідомили у Службі безпеки України у четвер, пише УНН.

Контррозвідка Служби безпеки затримала в Одеській області ще одну агентку російської воєнної розвідки (більш відомої як гру). На замовлення окупантів жінка виготовляла саморобні вибухові пристрої (СВП) для терактів на півдні України - повідомили у СБУ.

Як встановило розслідування, ворожі завдання виконувала 36-річна безробітна з Білгород-Дністровського, яку агресор завербував через Телеграм-канали з пошуку "легких грошей".

За матеріалами справи, спочатку агентка отримувала від куратора геолокації схронів, з яких діставала пластид. "Потім зловмисниця працювала з вибухівкою в орендованій квартирі: "підсилювала" її гайками та приєднувала до СВП мобільні телефони для дистанційного підриву", - вели далі у СБУ.

Готові засоби ураження фігурантка, за даними СБУ, закладала до схованок, координати яких отримувала від російського гру.

За наявною інформацією, такі схованки з СВП призначалися для інших ворожих агентів, які погоджувалися на виконання терактів.

Встановлено, що однією із закладок фігурантки скористалася 21-річна переселенка з Донеччини. У січні цього року на замовлення рф вона готувала підриви біля адмінбудівлі ЗСУ та припаркованого поруч авто на Одещині, повідомили у СБУ. Тоді її затримали одразу після закладки СВП поблизу об’єктів.

"Дізнавшись про це, агентка, що виготовляла СВП, "залягла на дно". Утім, контррозвідники СБУ все одно вийшли на слід фігурантки і затримали", - зазначили у СБУ.

У неї провели обшуки. Знайшли телефон із доказами роботи на ворога.

Затриманій повідомили про підозру за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб).

Вона перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.

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