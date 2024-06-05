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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Оккупанты ударили по курортному поселку в Одесской области: попали по объектам туристической инфраструктуры

Оккупанты ударили по курортному поселку в Одесской области: попали по объектам туристической инфраструктуры

Киев  •  УНН

5 июня 2024, 17:04  •  4988 просмотра

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Российская армия обстреляла курортный поселок в Одесской области, попав в объекты туристической инфраструктуры. Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается.

Армия рф обстреляла курортный поселок в Одесской области - попали по объектам туристической инфраструктуры, передает УНН со ссылкой на Одесскую областную прокуратуру.

Детали

По данным следствия, 5 июня около 17:00 Вооруженные Силы рф нанесли ракетный удар по гражданской инфраструктуре Одесской области. Враг попал по объектам туристической инфраструктуры в Белгород-Днестровском районе.

Осмотр продолжается, полный перечень разрушений и повреждений устанавливается. На месте событий прокуроры во взаимодействии со следователем УСБУ документируют очередное военное преступление рф.

"... начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Ранее

В Одессе около 17:00 слышали звук взрыва после предупреждения об угрозе применения врагом баллистики.

Как сообщали мониторинговые каналы, по Одесской области, снова, предварительно, враг применил ракету "Искандер-М" из Т. О. Крыма.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаКриминал и ЧП
belgorod-dnestrovskiiБелгород-Днестровский
sluzhba-bezpeky-ukrainyСлужба безопасности Украины
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