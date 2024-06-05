Окупанти вдарили по курортному селищу на Одещині: поцілили по об’єктам туристичної інфраструктури
Київ • УНН
Російська армія обстріляла курортне селище в Одеській області, влучивши в об'єкти туристичної інфраструктури. Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.
Армія рф обстріляла курортне селище на Одещині - поцілили по об’єктам туристичної інфраструктури, передає УНН із посиланням на Одеську обласну прокуратуру.
Деталі
За даними слідства, 5 червня близько 17:00 збройні сили рф завдали ракетний удар по цивільній інфраструктурі Одещини. Ворог поцілив по об’єктам туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.
Огляд триває, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється. На місці подій прокурори у взаємодії зі слідчим УСБУ документують черговий воєнний злочин рф.
"... розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
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В Одесі близько 17:00 чули звук вибуху після попередження про загрозу застосування ворогом балістики.
Як повідомляли моніторингові канали, по Одещині, знову, попередньо, ворог застосував ракету "Іскандер-М" з т.о.Криму.