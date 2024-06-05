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Вибух пролунав в Одесі: що відомо

Київ • УНН

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В Одесі пролунав вибух після того, як Повітряні сили попередили про ракетну загрозу з боку Криму.

В Одесі чули звук вибуху після попередження про загрозу застосування ворогом балістики, передає УНН.

"В Одесі було чутно вибух", - повідомляє Суспільне.

Наразі офіційної інформації щодо ймовірних влучань чи руйнувань немає.

Як повідомляють моніторингові канали, по Одещині, знову, попередньо, ворог застосував ракету "Іскандер-М" з т.о.Криму.

Додамо

Про небезпеку в Одесі та області попередила міська влада.

"Одещина, будьте в укриттях до відбою повітряної тривоги! Ракетна небезпека!" - повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Раніше у Повітряних силах попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з Криму, а також швидкісну ціль у напрямку Одеської області.

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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