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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Взрыв прогремел в Одессе: что известно

Взрыв прогремел в Одессе: что известно

Киев  •  УНН

5 июня 2024, 14:14  •  10743 просмотра

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В Одессе прогремел взрыв после того, как воздушные силы предупредили о ракетной угрозе со стороны Крыма.

В Одессе слышали звук взрыва после предупреждения об угрозе применения врагом баллистики, передает УНН.

"В Одессе был слышен взрыв", - сообщает Суспильне.

Пока официальной информации о вероятных попаданиях или разрушениях нет.

Как сообщают мониторинговые каналы, по Одесской области, снова, предварительно, враг применил ракету "Искандер-М" из Т. О. Крыма.

Добавим

Об опасности в Одессе и области предупредили городские власти.

"Одесщина, будьте в укрытиях к отбою воздушной тревоги! Ракетная опасность!"- сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Ранее в воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма, а также скоростную цель в направлении Одесской области.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Война
voenno-vozdushnie-sili-ukrainiВоенно-воздушные силы Украины
9k720-iskander9К720 Искандер
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