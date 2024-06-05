Взрыв прогремел в Одессе: что известно

В Одессе слышали звук взрыва после предупреждения об угрозе применения врагом баллистики, передает УНН.

"В Одессе был слышен взрыв", - сообщает Суспильне.

Пока официальной информации о вероятных попаданиях или разрушениях нет.

Как сообщают мониторинговые каналы, по Одесской области, снова, предварительно, враг применил ракету "Искандер-М" из Т. О. Крыма.

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Об опасности в Одессе и области предупредили городские власти.

"Одесщина, будьте в укрытиях к отбою воздушной тревоги! Ракетная опасность!"- сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Ранее в воздушных силах предупредили об угрозе применения баллистического вооружения из Крыма, а также скоростную цель в направлении Одесской области.