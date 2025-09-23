Ракетный удар рф по Одесской области: в Татарбунарах перебои со светом

В Одесской области в результате ракетного удара российских войск город Татарбунары частично остался без энергоснабжения, сообщил во вторник глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

По данным Кипера, враг ударил по гражданской инфраструктуре в Белгород-Днестровском районе, повреждены социальные объекты.

"В ночь на 23 сентября россияне целенаправленно атаковали баллистическими ракетами гражданскую инфраструктуру города Татарбунары Белгород-Днестровского района", - указал глава ОВА.

По его словам, коммунальные службы и спасатели ГСЧС продолжают работы по ликвидации последствий вражеского обстрела.

"К сожалению, в результате атаки 60-летняя женщина погибла, 66-летний и 49-летний мужчины получили ранения. Вызваны разрушения и повреждения помещений баз отдыха в курортной зоне", - указал глава ОВА.

В городе Татарбунары, который пострадал больше всего, частично отключено энергоснабжение - без света около 800 абонентов. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением электросетей. Водоснабжение не прекращалось