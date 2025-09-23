Ракетный удар рф по Одесской области: в Татарбунарах перебои со светом

$41.380.13
48.730.31
ukenru
05:00 • 15015 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 15760 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 20295 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 36086 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 39382 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 39736 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 60059 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 68163 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 62902 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 30501 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+23°
4.7м/с
45%
752мм
Популярные новости
россияне развивают на ВОТ сеть телерадиовещания22 сентября, 23:54 • 11245 просмотра
Директор компании присвоил почти 4 млн грн, выделенных на модульные дома в Киевской областиPhoto23 сентября, 01:12 • 12254 просмотра
Аэропорт Осло временно закрыли из-за появления неизвестных дронов23 сентября, 01:48 • 14748 просмотра
Украинские десантники уничтожили российский БПЛА "Форпост" стоимостью 7 миллионов долларовVideo23 сентября, 02:44 • 15051 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания07:45 • 6454 просмотра
публикации
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto08:45 • 3740 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания07:45 • 7554 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров05:00 • 15020 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 55954 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 60063 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Махмуд Аббас
Эмманюэль Макрон
Каролин Ливитт
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Белый дом
Казахстан
Реклама
УНН Lite
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 55958 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 27003 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 43038 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 94420 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 116261 просмотра
Актуальное
Хранитель
Х-47М2 "Кинжал"
MIM-104 Patriot
Тесла Модель Y
Шахед-136

Ракетный удар рф по Одесской области: в Татарбунарах перебои со светом

Киев • УНН

 • 980 просмотра

В результате ракетного удара по Белгород-Днестровскому району Одесской области погибла 60-летняя женщина, двое мужчин получили ранения. В Татарбунарах 800 абонентов остались без света, коммунальщики ликвидируют последствия.

Ракетный удар рф по Одесской области: в Татарбунарах перебои со светом

В Одесской области в результате ракетного удара российских войск город Татарбунары частично остался без энергоснабжения, сообщил во вторник глава Одесской ОВА Олег Кипер в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным Кипера, враг ударил по гражданской инфраструктуре в Белгород-Днестровском районе, повреждены социальные объекты.

"В ночь на 23 сентября россияне целенаправленно атаковали баллистическими ракетами гражданскую инфраструктуру города Татарбунары Белгород-Днестровского района", - указал глава ОВА.

По его словам, коммунальные службы и спасатели ГСЧС продолжают работы по ликвидации последствий вражеского обстрела.

"К сожалению, в результате атаки 60-летняя женщина погибла, 66-летний и 49-летний мужчины получили ранения. Вызваны разрушения и повреждения помещений баз отдыха в курортной зоне", - указал глава ОВА.

В городе Татарбунары, который пострадал больше всего, частично отключено энергоснабжение - без света около 800 абонентов. Энергетики уже работают над ликвидацией последствий и восстановлением электросетей. Водоснабжение не прекращалось

- сообщил Кипер.

россияне атаковали Одесскую область: есть погибшая и трое пострадавших23.09.25, 08:36 • 2310 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Электроэнергия
Одесская область
Белгород-Днестровский
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям