россияне атаковали Одесскую область: есть погибшая и трое пострадавших
Киев • УНН
В результате российской атаки на Одесскую область погибла женщина и пострадали трое человек. Повреждены гостиница, Укрпочта, Укртелеком, дом культуры и автомобили.
Одесская область подверглась очередной атаке российских войск, повреждены торговые киоски, гостиница, здания Укрпочты, Укртелекома, дом культуры, известно об одном погибшем и трех пострадавших, сообщили в ГСЧС Украины во вторник, показав последствия, пишет УНН.
Российские войска снова атаковали Одесскую область. К сожалению, погибла одна женщина, еще три человека пострадали
Как отмечается, в результате атаки возник пожар в 5 торговых киосках, который пожарные оперативно ликвидировали. Повреждены здания гостиницы, Укрпочты, Укртелекома, дома культуры, центра предоставления админуслуг и несколько автомобилей, указали в ГСЧС.
В Одесской области из-за атаки рф произошли пожар и разрушения складов фермерских хозяйств: показали последствия20.09.25, 10:19 • 3740 просмотров