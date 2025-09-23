россияне атаковали Одесскую область: есть погибшая и трое пострадавших

$41.250.00
05:00 • 3062 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
00:52 • 4138 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 12996 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 27994 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 32191 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 35896 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 52244 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 62624 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Эксклюзив
22 сентября, 07:19 • 59095 просмотра
Принцип "я не настолько богат, чтобы покупать дешевые вещи" больше не работает - экономист
22 сентября, 05:49 • 29068 просмотра
ГУР впервые в истории сожгло два российских самолета-амфибии Бе-12 в Крыму: показали видеоVideo
В Норвегии прозвучала тревога из-за угрозы беспилотников: задержаны двое иностранцев - AftonBladet22 сентября, 20:21 • 10161 просмотра
российские войска атаковали Чернигов: есть попадание в объект критической инфраструктуры22 сентября, 23:15 • 5768 просмотра
Директор компании присвоил почти 4 млн грн, выделенных на модульные дома в Киевской областиPhoto01:12 • 3860 просмотра
Аэропорт Осло временно закрыли из-за появления неизвестных дронов01:48 • 8218 просмотра
Украинские десантники уничтожили российский БПЛА "Форпост" стоимостью 7 миллионов долларовVideo02:44 • 9078 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 47265 просмотра
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Каролин Ливитт
Анналена Бербок
Украина
Соединённые Штаты
Нью-Йорк
Запорожье
Израиль
Фокс Ньюс
МиГ-31
Бильд
E-6 Mercury
Детонатор

россияне атаковали Одесскую область: есть погибшая и трое пострадавших

Киев • УНН

 • 176 просмотра

В результате российской атаки на Одесскую область погибла женщина и пострадали трое человек. Повреждены гостиница, Укрпочта, Укртелеком, дом культуры и автомобили.

россияне атаковали Одесскую область: есть погибшая и трое пострадавших

Одесская область подверглась очередной атаке российских войск, повреждены торговые киоски, гостиница, здания Укрпочты, Укртелекома, дом культуры, известно об одном погибшем и трех пострадавших, сообщили в ГСЧС Украины во вторник, показав последствия, пишет УНН.

Российские войска снова атаковали Одесскую область. К сожалению, погибла одна женщина, еще три человека пострадали

- сообщили в ГСЧС.

Как отмечается, в результате атаки возник пожар в 5 торговых киосках, который пожарные оперативно ликвидировали. Повреждены здания гостиницы, Укрпочты, Укртелекома, дома культуры, центра предоставления админуслуг и несколько автомобилей, указали в ГСЧС.

В Одесской области из-за атаки рф произошли пожар и разрушения складов фермерских хозяйств: показали последствия20.09.25, 10:19 • 3740 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеУНН-Одесса
Одесская область
Укрпочта