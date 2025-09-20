В Одесской области из-за атаки рф произошли пожар и разрушения складов фермерских хозяйств: показали последствия

$41.250.05
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планеты
19 сентября, 18:48 • 27770 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 35127 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 29955 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 36590 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 49336 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоления
19 сентября, 12:00 • 30171 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 40616 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристы
19 сентября, 08:43 • 40046 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 50560 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествия
Украина призывает к усилению давления на Москву после вторжения истребителей рф в Эстонию - Сибига
Ситуация в Казачьей Лопани на Харьковщине критическая: россияне минируют поселок и блокируют эвакуацию - ГВА
Самарская область под атакой дронов: взрывы раздаются возле нефтеперерабатывающего завода
США сокращают поставки вооружений в Европу - The Atlantic
российская ракета попала в жилую многоэтажку Днепра: есть погибший и раненые - ОВА
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планеты
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоления
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 49336 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристы
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 40616 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 68102 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Нарендра Моди
Виталий Ким
Сергей Лысак
Украина
Соединённые Штаты
Эстония
Киевская область
Днепр
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 году
МиГ-31
Шахед-136
9К720 Искандер
Х-101
БМ-21 «Град»

В Одесской области из-за атаки рф произошли пожар и разрушения складов фермерских хозяйств: показали последствия

Киев • УНН

 • 178 просмотра

В Одесской области ночью российские войска атаковали Белгород-Днестровский район. В результате удара возник пожар на складах фермерского хозяйства и разрушено здание с агротехникой.

В Одесской области из-за атаки рф произошли пожар и разрушения складов фермерских хозяйств: показали последствия

Одесская область ночью подверглась атаке российских войск, произошел пожар на складах фермерского хозяйства и разрушение складов с агротехникой, сообщили в ГСЧС и глава Одесской ОВА Олег Кипер в субботу, пишет УНН.

Враг в очередной раз атаковал Белгород-Днестровский район ударными беспилотниками. Под вражеским ударом оказались складские помещения и здания фермерского хозяйства. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших

- написал Кипер в Telegram.

По данным ГСЧС, "в результате атаки возник пожар в складском помещении фермерского хозяйства и разрушение складского здания с сельскохозяйственной техникой".

"Пожарные и добровольцы оперативно ликвидировали пожар", - отметили в ГСЧС, показав последствия вражеского удара.

В Одесской областной прокуратуре уточнили, что из-за атаки разрушен гражданский объект - здание фермерского хозяйства на площади 1000 кв. м и частично повреждены складские помещения другого фермерского хозяйства и сельскохозяйственная техника.

31 из 40 российских ракет и 552 из 579 дронов обезврежены над Украиной, атаку отражали F-1620.09.25, 09:44 • 902 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеУНН-Одесса
Олег Кипер
Одесская область
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям