В Одесской области из-за атаки рф произошли пожар и разрушения складов фермерских хозяйств: показали последствия
Киев • УНН
В Одесской области ночью российские войска атаковали Белгород-Днестровский район. В результате удара возник пожар на складах фермерского хозяйства и разрушено здание с агротехникой.
Одесская область ночью подверглась атаке российских войск, произошел пожар на складах фермерского хозяйства и разрушение складов с агротехникой, сообщили в ГСЧС и глава Одесской ОВА Олег Кипер в субботу, пишет УНН.
Враг в очередной раз атаковал Белгород-Днестровский район ударными беспилотниками. Под вражеским ударом оказались складские помещения и здания фермерского хозяйства. К счастью, обошлось без погибших и пострадавших
По данным ГСЧС, "в результате атаки возник пожар в складском помещении фермерского хозяйства и разрушение складского здания с сельскохозяйственной техникой".
"Пожарные и добровольцы оперативно ликвидировали пожар", - отметили в ГСЧС, показав последствия вражеского удара.
В Одесской областной прокуратуре уточнили, что из-за атаки разрушен гражданский объект - здание фермерского хозяйства на площади 1000 кв. м и частично повреждены складские помещения другого фермерского хозяйства и сельскохозяйственная техника.
