На Одещині через атаку рф сталися пожежа та руйнування складів фермерських господарств: показали наслідки
Київ • УНН
В Одеській області вночі російські війська атакували Білгород-Дністровський район. Внаслідок удару виникла пожежа на складах фермерського господарства та зруйновано будівлю з агротехнікою.
Одеська область вночі зазнала атаки російських військ, сталися пожежа на складах фермерського господарства та руйнування складів з агротехнікою, повідомили у ДСНС та голова Одеської ОВА Олег Кіпер у суботу, пише УНН.
Ворог вкотре атакував Білгород- Дністровський район ударними безпілотниками. Під ворожим ударом опинилися складські приміщення та будівлі фермерського господарства. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих
За даними ДСНС, "внаслідок атаки виникла пожежа в складському приміщенні фермерського господарства та руйнування складської будівлі з сільськогосподарською технікою".
"Вогнеборці та добровольці оперативно ліквідували пожежу", - зазначили у ДСНС, показавши наслідки ворожого удару.
В Одеській обласній прокуратурі уточнили, що через атаку зруйновано цивільний об’єкт - будівлю фермерського господарства на площі 1000 кв. м і частково пошкоджено складські приміщення іншого фермерського господарства та сільськогосподарську техніку.
