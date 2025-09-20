На Одещині через атаку рф сталися пожежа та руйнування складів фермерських господарств: показали наслідки

$41.250.05
48.780.01
ukenru
04:00 • 16727 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 28218 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 35459 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 30290 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 36981 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 49724 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 30358 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 40869 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
19 вересня, 08:43 • 40090 перегляди
В Мінфіні заявили, що прожитковий мінімум буде переглянуто
Ексклюзив
19 вересня, 07:43 • 50808 перегляди
У Житомирі у ДТП загинув прокурор: деталі подіїPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2.6м/с
63%
754мм
Популярнi новини
Україна закликає до посилення тиску на москву після вторгнення винищувачів рф в Естонію - Сибіга19 вересня, 21:59 • 11235 перегляди
Ситуація в Козачій Лопані на Харківщині критична: росіяни мінують селище та блокують евакуацію - МВА19 вересня, 23:05 • 15778 перегляди
Самарська область під атакою БпЛА: вибухи лунають біля нафтопереробного заводуPhoto02:55 • 16247 перегляди
США скорочують поставки озброєнь до Європи - The Atlantic04:38 • 15142 перегляди
російська ракета влучила у житлову багатоповерхівку Дніпра: є загиблий та поранені - ОВАPhoto04:40 • 6676 перегляди
Публікації
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto04:00 • 16728 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 35076 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 49724 перегляди
Скандал з російським слідом: чому правоохоронці повинні розслідувати дії тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука – юристиPhoto
Ексклюзив
19 вересня, 11:23 • 40870 перегляди
Спокій на тарілці: які продукти знижують тривожність і підтримують нервову систему
Ексклюзив
19 вересня, 06:26 • 68324 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Нарендра Моді
Віталій Кім
Сергій Лисак
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Естонія
Київська область
Дніпро (місто)
Реклама
УНН Lite
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 36983 перегляди
Не лише йогурт: топ рецептів, які допоможуть підтримати рівень кальцію в організміPhoto19 вересня, 14:24 • 35076 перегляди
Massive Attack видалили свою музику зі Spotify через інвестиції власника компанії у військовий ШІ19 вересня, 14:03 • 18385 перегляди
Адель веде переговори щодо виступу в перерві Супербоулу 2026 року - ЗМІ19 вересня, 10:57 • 21378 перегляди
Cadillac F1 підписав грандіозне партнерство з Jim Beam перед дебютом у 2026 роціPhotoVideo19 вересня, 10:18 • 23950 перегляди
Актуальне
МіГ-31
Шахед-136
Іскандер (ОТРК)
Х-101
БМ-21 «Град»

На Одещині через атаку рф сталися пожежа та руйнування складів фермерських господарств: показали наслідки

Київ • УНН

 • 444 перегляди

В Одеській області вночі російські війська атакували Білгород-Дністровський район. Внаслідок удару виникла пожежа на складах фермерського господарства та зруйновано будівлю з агротехнікою.

На Одещині через атаку рф сталися пожежа та руйнування складів фермерських господарств: показали наслідки

Одеська область вночі зазнала атаки російських військ, сталися пожежа на складах фермерського господарства та руйнування складів з агротехнікою, повідомили у ДСНС та голова Одеської ОВА Олег Кіпер у суботу, пише УНН.

Ворог вкотре атакував Білгород- Дністровський район ударними безпілотниками. Під ворожим ударом опинилися складські приміщення та будівлі фермерського господарства. На щастя, обійшлося без загиблих та постраждалих

- написав Кіпер у Telegram.

За даними ДСНС, "внаслідок атаки виникла пожежа в складському приміщенні фермерського господарства та руйнування складської будівлі з сільськогосподарською технікою".

"Вогнеборці та добровольці оперативно ліквідували пожежу", - зазначили у ДСНС, показавши наслідки ворожого удару.

В Одеській обласній прокуратурі уточнили, що через атаку зруйновано цивільний об’єкт - будівлю фермерського господарства на площі 1000 кв. м і частково пошкоджено складські приміщення іншого фермерського господарства та сільськогосподарську техніку.

31 з 40 російських ракет та 552 з 579 дронів знешкоджено над Україною, атаку відбивали F-1620.09.25, 09:44 • 1074 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Олег Кіпер
Одеська область
Державна служба України з надзвичайних ситуацій