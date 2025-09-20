31 из 40 российских ракет и 552 из 579 дронов обезврежены над Украиной, атаку отражали F-16
Киев • УНН
россия ночью запустила по Украине 40 ракет и 579 беспилотников, применяя традиционную тактику одновременного удара по определенным объектам большим количеством ракет и дронов, вражескую атаку отражали в том числе истребители F-16, обезврежена 31 ракета и 552 беспилотника, сообщили в субботу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
По данным ВС ВСУ, в ночь на 20 сентября (с 20.00 19 сентября) враг нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования. В общей сложности, во время удара, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 619 средств воздушного нападения:
- 579 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – рф;
- 8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Ейска - рф, ВОТ Крыма;
- 32 крылатые ракеты Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл. - рф.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
"В ходе атаки противник применил уже традиционную тактику - одновременный удар по определенным объектам большим количеством ракет и БпЛА различных типов. Во время воздушного удара, по крылатым ракетам противника эффективно отработала тактическая авиация, в частности истребители F-16. Западное оружие в очередной раз доказывает свою эффективность на поле боя. Благодарим партнеров за уже оказанную помощь и ожидаем дальнейшего усиления Украины в воздушном пространстве, как наземными системами ПВО, так и авиационной компонентой", - отметили в ВС ВСУ в соцсетях.
По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 583 воздушные цели: 552 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов; 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23; 29 крылатых ракет Х-101
"Зафиксированы попадания баллистических, крылатых ракет и 23 ударных БпЛА на 10 локациях, падение сбитых (обломки) на 10 локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - говорится в сообщении.
