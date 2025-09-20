31 из 40 российских ракет и 552 из 579 дронов обезврежены над Украиной, атаку отражали F-16

россия ночью запустила по Украине 40 ракет и 579 беспилотников, применяя традиционную тактику одновременного удара по определенным объектам большим количеством ракет и дронов, вражескую атаку отражали в том числе истребители F-16, обезврежена 31 ракета и 552 беспилотника, сообщили в субботу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

По данным ВС ВСУ, в ночь на 20 сентября (с 20.00 19 сентября) враг нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования. В общей сложности, во время удара, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 619 средств воздушного нападения:

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

"В ходе атаки противник применил уже традиционную тактику - одновременный удар по определенным объектам большим количеством ракет и БпЛА различных типов. Во время воздушного удара, по крылатым ракетам противника эффективно отработала тактическая авиация, в частности истребители F-16. Западное оружие в очередной раз доказывает свою эффективность на поле боя. Благодарим партнеров за уже оказанную помощь и ожидаем дальнейшего усиления Украины в воздушном пространстве, как наземными системами ПВО, так и авиационной компонентой", - отметили в ВС ВСУ в соцсетях.

По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 583 воздушные цели: 552 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов; 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23; 29 крылатых ракет Х-101