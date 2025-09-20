31 из 40 российских ракет и 552 из 579 дронов обезврежены над Украиной, атаку отражали F-16

$41.250.05
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 25827 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 33884 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 28659 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 35197 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 48113 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 29628 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 39735 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 39866 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 49903 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Украина призывает к усилению давления на Москву после вторжения истребителей рф в Эстонию - Сибига19 сентября, 21:59 • 9996 просмотра
Ситуация в Казачьей Лопани на Харьковщине критическая: россияне минируют поселок и блокируют эвакуацию - ГВА19 сентября, 23:05 • 14455 просмотра
Самарская область под атакой дронов: взрывы раздаются возле нефтеперерабатывающего заводаPhoto02:55 • 14961 просмотра
США сокращают поставки вооружений в Европу - The Atlantic04:38 • 13776 просмотра
российская ракета попала в жилую многоэтажку Днепра: есть погибший и раненые - ОВАPhoto04:40 • 5020 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto04:00 • 14698 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 33482 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 48102 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 39725 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 67257 просмотра
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кит Келлог
Виталий Ким
Сергей Лысак
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Эстония
Польша
Государственная граница Украины
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 35197 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 33492 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 17895 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 20937 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 23470 просмотра
МиГ-31
БМ-21 «Град»
MIM-104 Patriot
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II

31 из 40 российских ракет и 552 из 579 дронов обезврежены над Украиной, атаку отражали F-16

Киев • УНН

 • 118 просмотра

россия ночью выпустила по Украине 40 ракет и 579 беспилотников, применив тактику одновременного удара. Украинская ПВО, включая F-16, обезвредила 31 ракету и 552 беспилотника.

31 из 40 российских ракет и 552 из 579 дронов обезврежены над Украиной, атаку отражали F-16

россия ночью запустила по Украине 40 ракет и 579 беспилотников, применяя традиционную тактику одновременного удара по определенным объектам большим количеством ракет и дронов, вражескую атаку отражали в том числе истребители F-16, обезврежена 31 ракета и 552 беспилотника, сообщили в субботу в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 20 сентября (с 20.00 19 сентября) враг нанес комбинированный удар по территории Украины с применением ударных БпЛА, ракет воздушного и наземного базирования. В общей сложности, во время удара, радиотехническими войсками Воздушных Сил обнаружено и осуществлено сопровождение 619 средств воздушного нападения:

  • 579 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов с направлений Курск, Брянск, Миллерово, Орел, Шаталово, Приморско-Ахтарск – рф;
    • 8 баллистических ракет Искандер-М/KN-23 из Ейска - рф, ВОТ Крыма;
      • 32 крылатые ракеты Х-101 из воздушного пространства Саратовской обл. - рф.

        Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

        "В ходе атаки противник применил уже традиционную тактику - одновременный удар по определенным объектам большим количеством ракет и БпЛА различных типов. Во время воздушного удара, по крылатым ракетам противника эффективно отработала тактическая авиация, в частности истребители F-16. Западное оружие в очередной раз доказывает свою эффективность на поле боя. Благодарим партнеров за уже оказанную помощь и ожидаем дальнейшего усиления Украины в воздушном пространстве, как наземными системами ПВО, так и авиационной компонентой", - отметили в ВС ВСУ в соцсетях.

        По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 583 воздушные цели: 552 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов; 2 баллистические ракеты Искандер-М/KN-23; 29 крылатых ракет Х-101

        - сообщили в ВС ВСУ.

        "Зафиксированы попадания баллистических, крылатых ракет и 23 ударных БпЛА на 10 локациях, падение сбитых (обломки) на 10 локациях. Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!" - говорится в сообщении.

        "Сознательная стратегия россии": Зеленский отреагировал на атаку рф на инфраструктуру, жилые районы и предприятия, унесшую жизни 3 человек20.09.25, 09:31 • 384 просмотра

        Юлия Шрамко

        Война в Украине
        Х-101
        Шахед-136
        9К720 Искандер
        Украина
        F-16 Fighting Falcon