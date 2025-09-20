"Сознательная стратегия россии": Зеленский отреагировал на атаку рф на инфраструктуру, жилые районы и предприятия, унесшую жизни 3 человек

Целью ночной атаки рф на Украину были инфраструктура, жилые районы, гражданские предприятия, известно о трех погибших и десятках раненых, сообщил Президент Владимир Зеленский, реагируя на очередной вражеский удар, и указав, что это сознательная стратегия россии и нужен сильный международный ответ, пишет УНН.

"Всю ночь Украина находилась под массированной атакой россии. Враг применил 40 ракет, крылатых и баллистических, и около 580 дронов разных типов. Спасибо всем нашим воинам, которые всю ночь защищали небо, нашим пилотам F-16, которые сегодня в очередной раз доказали свое мастерство и результативно отработали в защите Украины от крылатых ракет", - написал Зеленский в соцсетях.

Президент сообщил, что под ударом находились Днепр и область, Николаевщина, Черниговщина, Запорожская область, громады Полтавской, Киевской, Одесской, Сумской и Харьковской областей. "Целью врага была наша инфраструктура, жилые районы, гражданские предприятия. В Днепре зафиксировано прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку. По состоянию на сейчас известно о десятках раненых в результате обстрела. Три человека, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким", - сообщил Зеленский.

Каждый такой удар – это не военная необходимость, а сознательная стратегия россии запугивать гражданских и разрушать нашу инфраструктуру. Именно поэтому нужен сильный международный ответ. Украина доказала, что может защищать себя и Европу, но для надежного щита мы должны действовать вместе: усиливать ПВО, увеличивать поставки оружия, расширять санкции против российской военной машины и сфер, которые ее финансируют. Каждое ограничение россии - это спасенные жизни. Спасибо всем, кто помогает и поддерживает нас