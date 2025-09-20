"Сознательная стратегия россии": Зеленский отреагировал на атаку рф на инфраструктуру, жилые районы и предприятия, унесшую жизни 3 человек

$41.250.05
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto
19 сентября, 18:48 • 24850 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 33305 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 28124 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 34588 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 47591 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
19 сентября, 12:00 • 29425 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 39329 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
19 сентября, 08:43 • 39808 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 49706 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествияPhoto
Украина призывает к усилению давления на Москву после вторжения истребителей рф в Эстонию - Сибига19 сентября, 21:59 • 9180 просмотра
Ситуация в Казачьей Лопани на Харьковщине критическая: россияне минируют поселок и блокируют эвакуацию - ГВА19 сентября, 23:05 • 14027 просмотра
Самарская область под атакой дронов: взрывы раздаются возле нефтеперерабатывающего заводаPhoto02:55 • 14550 просмотра
США сокращают поставки вооружений в Европу - The Atlantic04:38 • 13329 просмотра
российская ракета попала в жилую многоэтажку Днепра: есть погибший и раненые - ОВАPhoto04:40 • 4726 просмотра
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планетыPhoto04:00 • 13917 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 32949 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоленияPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 47598 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристыPhoto
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 39337 просмотра
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 66924 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 34575 просмотра
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организмеPhoto19 сентября, 14:24 • 32919 просмотра
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ19 сентября, 14:03 • 17721 просмотра
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ19 сентября, 10:57 • 20776 просмотра
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 годуPhotoVideo19 сентября, 10:18 • 23311 просмотра
Актуальное
МиГ-31
БМ-21 «Град»
MIM-104 Patriot
Truth Social
Lockheed Martin F-35 Lightning II

"Сознательная стратегия россии": Зеленский отреагировал на атаку рф на инфраструктуру, жилые районы и предприятия, унесшую жизни 3 человек

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Ночью Украина подверглась массированной атаке рф с применением 40 ракет и 580 дронов. Погибли три человека, десятки получили ранения, целями были инфраструктура и жилые районы.

"Сознательная стратегия россии": Зеленский отреагировал на атаку рф на инфраструктуру, жилые районы и предприятия, унесшую жизни 3 человек

Целью ночной атаки рф на Украину были инфраструктура, жилые районы, гражданские предприятия, известно о трех погибших и десятках раненых, сообщил Президент Владимир Зеленский, реагируя на очередной вражеский удар, и указав, что это сознательная стратегия россии и нужен сильный международный ответ, пишет УНН.

Детали

"Всю ночь Украина находилась под массированной атакой россии. Враг применил 40 ракет, крылатых и баллистических, и около 580 дронов разных типов. Спасибо всем нашим воинам, которые всю ночь защищали небо, нашим пилотам F-16, которые сегодня в очередной раз доказали свое мастерство и результативно отработали в защите Украины от крылатых ракет", - написал Зеленский в соцсетях.

Президент сообщил, что под ударом находились Днепр и область, Николаевщина, Черниговщина, Запорожская область, громады Полтавской, Киевской, Одесской, Сумской и Харьковской областей. "Целью врага была наша инфраструктура, жилые районы, гражданские предприятия. В Днепре зафиксировано прямое попадание ракеты с кассетным боеприпасом в многоэтажку. По состоянию на сейчас известно о десятках раненых в результате обстрела. Три человека, к сожалению, погибли. Мои соболезнования родным и близким", - сообщил Зеленский.

Каждый такой удар – это не военная необходимость, а сознательная стратегия россии запугивать гражданских и разрушать нашу инфраструктуру. Именно поэтому нужен сильный международный ответ. Украина доказала, что может защищать себя и Европу, но для надежного щита мы должны действовать вместе: усиливать ПВО, увеличивать поставки оружия, расширять санкции против российской военной машины и сфер, которые ее финансируют. Каждое ограничение россии - это спасенные жизни. Спасибо всем, кто помогает и поддерживает нас

- подчеркнул Зеленский.

российская ракета попала в жилую многоэтажку Днепра: есть погибший и раненые - ОВА20.09.25, 07:40 • 4802 просмотра

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Электроэнергия
Николаевская область
Сумская область
Киевская область
Харьковская область
Полтавская область
Одесская область
Днепр
Черниговская область
Европа
Владимир Зеленский
Украина
F-16 Fighting Falcon
Запорожье