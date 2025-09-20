российская ракета попала в жилую многоэтажку Днепра: есть погибший и раненые - ОВА
Киев • УНН
Ночью 20 сентября Днепр подвергся вражеской атаке, российская ракета попала в жилую многоэтажку. Погиб 1 человек, 13 ранены, повреждены дома и предприятия.
В ночь на 20 сентября Днепр подвергся очередной вражеской атаке. Мэр Борис Филатов сообщил, что российская ракета попала в жилую многоэтажку. Об этом пишет УНН со ссылкой на мэра города Бориса Филатова и главу ОВА Сергея Лысака.
Всю ночь не сплю. Пидары попали ракетой в жилую многоэтажку
По данным ОВА, известно об 1 погибшем и 13 раненых. В результате обстрела повреждены многоэтажка, частные дома, хозяйственные постройки, гаражи, а также объекты предприятий.
Также в Павлограде, что на Днепропетровщине, в результате удара горело предприятие. На Никопольщине оккупанты применили FPV-дроны и артиллерию, в результате чего загорелся частный дом.
Напомним
Этой ночью Днепр подвергся массированной комбинированной атаке врага. Кроме этого, под ударом также оказался и Павлоград, что на Днепропетровщине.
Также 13 сентября российские войска обстреляли город Марганец Днепропетровской области, в результате чего пострадали шесть человек.
