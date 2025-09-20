российская ракета попала в жилую многоэтажку Днепра: есть погибший и раненые - ОВА

$41.250.05
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планеты
19 сентября, 18:48 • 14570 просмотра
ВСУ продвинулись в Донецкой области на 3-7 км в глубину обороны противника и освободили семь населенных пунктов - Сырский
19 сентября, 17:23 • 26357 просмотра
Зеленский подписал указ о создании Офиса военного омбудсмена: кто возглавил новую структуру
Эксклюзив
19 сентября, 16:30 • 22478 просмотра
В Украинском центре оценивания развеяли мифы вокруг возвращения ГИА для учащихся 4 классов
19 сентября, 16:00 • 27648 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
Эксклюзив
19 сентября, 12:05 • 41362 просмотра
Тайны осенней депрессии: психолог рассказала о симптомах и методах преодоления
19 сентября, 12:00 • 27162 просмотра
В ЕС представили 19-й пакет санкций против рф: содержит бан на российский СПГ, затронуло нефть, банки, крипту, торговлю, Китай и Индию
Эксклюзив
19 сентября, 11:23 • 34732 просмотра
Скандал с российским следом: почему правоохранители должны расследовать действия временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука – юристы
19 сентября, 08:43 • 39076 просмотра
В Минфине заявили, что прожиточный минимум будет пересмотрен
Эксклюзив
19 сентября, 07:43 • 47567 просмотра
В Житомире в ДТП погиб прокурор: детали происшествия
Популярные новости
Пережила Холокост: в США в доме престарелых убили 89-летнюю украинку
19 сентября, 19:12
Автобус с хасидами попал в ДТП на трассе Киев-Одесса - соцсети
19 сентября, 20:05
Украина призывает к усилению давления на Москву после вторжения истребителей рф в Эстонию - Сибига
19 сентября, 21:59
Ситуация в Казачьей Лопани на Харьковщине критическая: россияне минируют поселок и блокируют эвакуацию - ГВА
23:05
Самарская область под атакой дронов: взрывы раздаются возле нефтеперерабатывающего завода
02:55
Всемирный день уборки: как появилась традиция глобальной очистки планеты
04:00
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
19 сентября, 14:24
Спокойствие на тарелке: какие продукты снижают тревожность и поддерживают нервную систему
19 сентября, 06:26
Эксклюзив
19 сентября, 06:26 • 62721 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходные
19 сентября, 16:00
Не только йогурт: топ рецептов, которые помогут поддержать уровень кальция в организме
19 сентября, 14:24
Massive Attack удалили свою музыку из Spotify из-за инвестиций владельца компании в военный ИИ
19 сентября, 14:03
Адель ведет переговоры о выступлении в перерыве Супербоула 2026 года - СМИ
19 сентября, 10:57
Cadillac F1 подписал грандиозное партнерство с Jim Beam перед дебютом в 2026 году
19 сентября, 10:18
российская ракета попала в жилую многоэтажку Днепра: есть погибший и раненые - ОВА

Киев • УНН

 • 196 просмотра

Ночью 20 сентября Днепр подвергся вражеской атаке, российская ракета попала в жилую многоэтажку. Погиб 1 человек, 13 ранены, повреждены дома и предприятия.

российская ракета попала в жилую многоэтажку Днепра: есть погибший и раненые - ОВА

В ночь на 20 сентября Днепр подвергся очередной вражеской атаке. Мэр Борис Филатов сообщил, что российская ракета попала в жилую многоэтажку. Об этом пишет УНН со ссылкой на мэра города Бориса Филатова и главу ОВА Сергея Лысака.

Всю ночь не сплю. Пидары попали ракетой в жилую многоэтажку

- написал Филатов.

По данным ОВА, известно об 1 погибшем и 13 раненых. В результате обстрела повреждены многоэтажка, частные дома, хозяйственные постройки, гаражи, а также объекты предприятий.

Также в Павлограде, что на Днепропетровщине, в результате удара горело предприятие. На Никопольщине оккупанты применили FPV-дроны и артиллерию, в результате чего загорелся частный дом.

Напомним

Этой ночью Днепр подвергся массированной комбинированной атаке врага. Кроме этого, под ударом также оказался и Павлоград, что на Днепропетровщине.

Также 13 сентября российские войска обстреляли город Марганец Днепропетровской области, в результате чего пострадали шесть человек.

россия продолжит атаковать энергетические и железнодорожные объекты в Украине - Зеленский17.09.25, 19:02 • 3453 просмотра

