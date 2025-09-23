росіяни атакували Одещину: є загибла та троє постраждалих
Київ • УНН
Внаслідок російської атаки на Одещину загинула жінка та постраждали троє людей. Пошкоджено готель, Укрпошту, Укртелеком, будинок культури та автомобілі.
Одеська область зазнала чергової атаки російських військ, пошкоджено торговельні кіоски, готель, будівлі Укрпошти, Укртелекому, будинок культури, відомо про одну загиблу людину та трьох постраждалих, повідомили у ДСНС України у вівторок, показавши наслідки, пише УНН.
Російські війська знову атакували Одещину. На жаль, загинула одна жінка, ще троє людей постраждали
Як зазначається, внаслідок атаки виникла пожежа у 5 торговельних кіосках, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Пошкоджено будівлі готелю, Укрпошти, Укртелекому, будинку культури, центру надання адмінпослуг та кілька автомобілів, вказали у ДСНС.
