05:00 • 3060 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
00:52 • 4134 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 12995 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 27993 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 32191 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 35896 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 52244 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 62624 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 59095 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 29068 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
росіяни атакували Одещину: є загибла та троє постраждалих

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Внаслідок російської атаки на Одещину загинула жінка та постраждали троє людей. Пошкоджено готель, Укрпошту, Укртелеком, будинок культури та автомобілі.

росіяни атакували Одещину: є загибла та троє постраждалих

Одеська область зазнала чергової атаки російських військ, пошкоджено торговельні кіоски, готель, будівлі Укрпошти, Укртелекому, будинок культури, відомо про одну загиблу людину та трьох постраждалих, повідомили у ДСНС України у вівторок, показавши наслідки, пише УНН.

Російські війська знову атакували Одещину. На жаль, загинула одна жінка, ще троє людей постраждали

- повідомили у ДСНС.

Як зазначається, внаслідок атаки виникла пожежа у 5 торговельних кіосках, яку вогнеборці оперативно ліквідували. Пошкоджено будівлі готелю, Укрпошти, Укртелекому, будинку культури, центру надання адмінпослуг та кілька автомобілів, вказали у ДСНС.

На Одещині через атаку рф сталися пожежа та руйнування складів фермерських господарств: показали наслідки20.09.25, 10:19 • 3740 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніУНН-Одеса
Одеська область
Укрпошта