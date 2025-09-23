Ракетний удар рф по Одещині: у Татарбунарах перебої зі світлом

В Одеській області внаслідок ракетного удар російських військ місто Татарбунари частково залишилося без енергопостачання, повідомив у вівторок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

За даними Кіпера, ворог вдарив по цивільній інфраструктурі в Білгород- Дністровському районі, пошкоджено соціальні об’єкти.

"У ніч на 23 вересня росіяни цілеспрямовано атакували балістичними ракетами цивільну інфраструктуру міста Татарбунари Білгород-Дністровського району", - зазначив голова ОВА.

З його слів, комунальні служби та рятувальники ДСНС продовжують роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу.

"На жаль, в результаті атаки 60-річна жінка загинула, 66-річний та 49-річний чоловіки отримали поранення. Спричинено руйнування та пошкодження приміщень баз відпочинку у курортній зоні", - вказав голова ОВА.

У місті Татарбунари, яке постраждало найбільше, частково відключено енергопостачання - без світла близько 800 абонентів. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електромереж. Водопостачання не припинялося