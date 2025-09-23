$41.380.13
05:00 • 13575 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 14344 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 19140 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 34923 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 38405 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 39260 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 58704 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
22 вересня, 09:32 • 68000 перегляди
"Стіна дронів" для захисту ЄС: що передбачає проєкт і яка роль України
Ексклюзив
22 вересня, 07:19 • 62788 перегляди
Принцип "я не такий багатий, щоб купувати дешеві речі" більше не працює - економіст
22 вересня, 05:49 • 30425 перегляди
ГУР вперше в історії спалило два російські літаки-амфібії Бе-12 в Криму: показали відеоVideo
Теги
Автори
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 54233 перегляди
Ракетний удар рф по Одещині: у Татарбунарах перебої зі світлом

Київ • УНН

 • 162 перегляди

Внаслідок ракетного удару по Білгород-Дністровському району Одещини загинула 60-річна жінка, двоє чоловіків отримали поранення. У Татарбунарах 800 абонентів залишилися без світла, комунальники ліквідують наслідки.

Ракетний удар рф по Одещині: у Татарбунарах перебої зі світлом

В Одеській області внаслідок ракетного удар російських військ місто Татарбунари частково залишилося без енергопостачання, повідомив у вівторок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.

Деталі

За даними Кіпера, ворог вдарив по цивільній інфраструктурі в Білгород- Дністровському районі, пошкоджено соціальні об’єкти.

"У ніч на 23 вересня росіяни цілеспрямовано атакували балістичними ракетами цивільну інфраструктуру міста Татарбунари Білгород-Дністровського району", - зазначив голова ОВА.

З його слів, комунальні служби та рятувальники ДСНС продовжують роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу.

"На жаль, в результаті атаки 60-річна жінка загинула, 66-річний та 49-річний чоловіки отримали поранення. Спричинено руйнування та пошкодження приміщень баз відпочинку у курортній зоні", - вказав голова ОВА.

У місті Татарбунари, яке постраждало найбільше, частково відключено енергопостачання - без світла близько 800 абонентів. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електромереж. Водопостачання не припинялося

- повідомив Кіпер.

росіяни атакували Одещину: є загибла та троє постраждалих23.09.25, 08:36 • 2254 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Електроенергія
Одеська область
Білгород-Дністровський
Державна служба України з надзвичайних ситуацій