Ракетний удар рф по Одещині: у Татарбунарах перебої зі світлом
Київ • УНН
Внаслідок ракетного удару по Білгород-Дністровському району Одещини загинула 60-річна жінка, двоє чоловіків отримали поранення. У Татарбунарах 800 абонентів залишилися без світла, комунальники ліквідують наслідки.
В Одеській області внаслідок ракетного удар російських військ місто Татарбунари частково залишилося без енергопостачання, повідомив у вівторок голова Одеської ОВА Олег Кіпер у Telegram, пише УНН.
Деталі
За даними Кіпера, ворог вдарив по цивільній інфраструктурі в Білгород- Дністровському районі, пошкоджено соціальні об’єкти.
"У ніч на 23 вересня росіяни цілеспрямовано атакували балістичними ракетами цивільну інфраструктуру міста Татарбунари Білгород-Дністровського району", - зазначив голова ОВА.
З його слів, комунальні служби та рятувальники ДСНС продовжують роботи з ліквідації наслідків ворожого обстрілу.
"На жаль, в результаті атаки 60-річна жінка загинула, 66-річний та 49-річний чоловіки отримали поранення. Спричинено руйнування та пошкодження приміщень баз відпочинку у курортній зоні", - вказав голова ОВА.
У місті Татарбунари, яке постраждало найбільше, частково відключено енергопостачання - без світла близько 800 абонентів. Енергетики вже працюють над ліквідацією наслідків та відновленням електромереж. Водопостачання не припинялося
