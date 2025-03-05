российские дроны атаковали Одессу и область: что известно о разрушениях и последствиях ударов
Киев • УНН
В результате атаки российских дронов повреждены частные дома в пригороде Одессы, возникли пожары. Враг также атаковал санаторий в Белгород-Днестровском районе баллистической ракетой.
В результате атаки российских дронов по Одессе и области были повреждены частные дома в пригороде областного центра, произошли возгорания. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации (ОВА) Олег Кипер, информирует УНН.
Детали
Он отметил, что пожары ликвидируют подразделения ГСЧС.
Информация о пострадавших в результате дроновой атаки уточняется
Также, по его словам, во время воздушной тревоги враг атаковал Белгород-Днестровский район баллистикой.
"Ракета попала в пустой санаторий, здание почти полностью разрушено. К счастью, никто не пострадал", - рассказал глава Одесской ОВА.
Напомним
В результате вражеских ударов по критической инфраструктуре Одессы часть города осталась без электроэнергии, воды и тепла. Аварийные бригады работают над восстановлением поставок ресурсов.
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