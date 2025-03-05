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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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російські дрони атакували Одесу та область: що відомо про руйнування та наслідки ударів

Київ • УНН

 • 14785 перегляди

Внаслідок атаки російських дронів пошкоджено приватні будинки в передмісті Одеси, виникли пожежі. Ворог також атакував санаторій у Білгород-Дністровському районі балістичною ракетою.

російські дрони атакували Одесу та область: що відомо про руйнування та наслідки ударів

Внаслідок атаки російських дронів по Одесі та області було пошкоджено приватні будинки в передмісті обласного центру, сталися займання. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, інформує УНН.

Деталі

Він зазначив, що пожежі ліквідовують підрозділи ДСНС.

Інформація щодо постраждалих внаслідок дронової атаки уточнюється

- написав Кіпер.

Також, за його словами, під час повітряної тривоги ворог атакував Білгород-Дністровський район балістикою.

"Ракета влучила у порожній санаторій, будівля майже повністю зруйнована. На щастя, ніхто не постраждав", - розповів голова Одеської ОВА.

Нагадаємо

Внаслідок ворожих ударів по критичній інфраструктурі Одеси частина міста залишилась без електроенергії, води та тепла. Аварійні бригади працюють над відновленням постачання ресурсів.

росіяни атакували Харків: під удар дрона потрапило цивільне підприємство04.03.25, 23:45 • 14876 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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