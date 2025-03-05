російські дрони атакували Одесу та область: що відомо про руйнування та наслідки ударів

Внаслідок атаки російських дронів по Одесі та області було пошкоджено приватні будинки в передмісті обласного центру, сталися займання. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Кіпер, інформує УНН.

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Він зазначив, що пожежі ліквідовують підрозділи ДСНС.

Інформація щодо постраждалих внаслідок дронової атаки уточнюється - написав Кіпер.

Також, за його словами, під час повітряної тривоги ворог атакував Білгород-Дністровський район балістикою.

"Ракета влучила у порожній санаторій, будівля майже повністю зруйнована. На щастя, ніхто не постраждав", - розповів голова Одеської ОВА.

Нагадаємо

Внаслідок ворожих ударів по критичній інфраструктурі Одеси частина міста залишилась без електроенергії, води та тепла. Аварійні бригади працюють над відновленням постачання ресурсів.

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