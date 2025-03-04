росіяни атакували Харків: під удар дрона потрапило цивільне підприємство
Київ • УНН
У Немишлянському районі Харкова ворожий БПЛА атакував цивільне підприємство. Пошкоджено будівлю та два тролейбуси, постраждалих немає.
Ввечері у вівторок, 4 березня, росіяни атакували дронами Харків. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.
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За його словами, під удар ворожого БПЛА потрапило цивільне підприємство у Немишлянському районі міста.
Внаслідок "прильоту" пошкоджено будівлю підприємства, вибиті шибки. Вибуховою хвилею нанесено ушкодження двом тролейбусам
Водночас він додав, що за попередньою інформацією внаслідок удару загиблих чи постраждалих немає.
Нагадаємо
Внаслідок ворожих ударів по критичній інфраструктурі Одеси 4 березня частина міста залишилась без електроенергії, води та тепла. Аварійні бригади працюють над відновленням постачання ресурсів.
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