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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 33728 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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росіяни атакували Харків: під удар дрона потрапило цивільне підприємство

Київ • УНН

 • 14876 перегляди

У Немишлянському районі Харкова ворожий БПЛА атакував цивільне підприємство. Пошкоджено будівлю та два тролейбуси, постраждалих немає.

росіяни атакували Харків: під удар дрона потрапило цивільне підприємство

Ввечері у вівторок, 4 березня, росіяни атакували дронами Харків. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.

Деталі

За його словами, під удар ворожого БПЛА потрапило цивільне підприємство у Немишлянському районі міста.

Внаслідок "прильоту" пошкоджено будівлю підприємства, вибиті шибки. Вибуховою хвилею нанесено ушкодження двом тролейбусам

- розповів Терехов.

Водночас він додав, що за попередньою інформацією внаслідок удару загиблих чи постраждалих немає.

Нагадаємо

Внаслідок ворожих ударів по критичній інфраструктурі Одеси 4 березня частина міста залишилась без електроенергії, води та тепла. Аварійні бригади працюють над відновленням постачання ресурсів.

У Києві та області працюють сили ППО04.03.25, 22:52 • 32705 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

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