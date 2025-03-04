росіяни атакували Харків: під удар дрона потрапило цивільне підприємство

Ввечері у вівторок, 4 березня, росіяни атакували дронами Харків. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов, інформує УНН.

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За його словами, під удар ворожого БПЛА потрапило цивільне підприємство у Немишлянському районі міста.

Внаслідок "прильоту" пошкоджено будівлю підприємства, вибиті шибки. Вибуховою хвилею нанесено ушкодження двом тролейбусам - розповів Терехов.

Водночас він додав, що за попередньою інформацією внаслідок удару загиблих чи постраждалих немає.

Нагадаємо

Внаслідок ворожих ударів по критичній інфраструктурі Одеси 4 березня частина міста залишилась без електроенергії, води та тепла. Аварійні бригади працюють над відновленням постачання ресурсів.

У Києві та області працюють сили ППО