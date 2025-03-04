россияне атаковали Харьков: под удар дрона попало гражданское предприятие
Киев • УНН
В Немышлянском районе Харькова вражеский БПЛА атаковал гражданское предприятие. Повреждено здание и два троллейбуса, пострадавших нет.
Вечером во вторник, 4 марта, россияне атаковали дронами Харьков. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов, информирует УНН.
Детали
По его словам, под удар вражеского БПЛА попало гражданское предприятие в Немышлянском районе города.
В результате "прилета" повреждено здание предприятия, выбиты стекла. Взрывной волной нанесены повреждения двум троллейбусам
В то же время он добавил, что по предварительной информации в результате удара погибших или пострадавших нет.
Напомним
В результате вражеских ударов по критической инфраструктуре Одессы 4 марта часть города осталась без электроэнергии, воды и тепла. Аварийные бригады работают над восстановлением поставок ресурсов.
В Киеве и области работают силы ПВО04.03.25, 22:52 • 32688 просмотров